Los labradores de Nules critican a los eurodiputados

La asociación local de agricultores de Nules discrepa de los resultados de la última visita de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador e insiste en reclamar la dimisión de los eurodiputados del PP y PSOE que no se opusieron al acuerdo entre la Unión Europea y los países del sur de África. «No se puede entender que aquellos que dieron su voto afirmativo o se abstuvieron a este mismo acuerdo, que perjudica los intereses citrícolas valencianos, queden impunes por ir contra el sector cítricola», afirma José Montagut, miembro de la asociación, que critica que la plataforma, que integra a ayuntamientos y organizaciones agrarias, no exija la marcha de los eurodiputados.