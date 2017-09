Nueva protesta de los alumnos del CEIP Regina Violant

El pleno del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado una modificación de créditos por valor de 608.384,33 euros que incluye una partida de 140.859,02 euros para asumir el incremento de la facturación de la recogida y tratamiento de residuos urbanos. El constante aumento del volumen de basura generados por el municipio ha llevado al equipo de gobierno a incluir una reserva de crédito para asumir ese sobrecoste que en ningún caso gravará el recibo de los usuarios.

El punto salió adelante por unanimidad de todos los grupos.

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, recordó que la evolución de la facturación mensual de las empresas FCC y Reciplasa, encargadas de la recogida de basuras y reciclaje selectivo y del tratamiento de los residuos, respectivamente, se ha incrementado en el periodo diciembre-julio respecto a 2016 que, a su vez, también registró un aumento del pesaje. Por ello, «ahora reservamos más de 140.000 ? para que, en caso de que la facturación que falta hasta final de año siga esta tendencia, no haya problemas de liquidez». Tal como recordó Galí, el recibo de los contribuyentes no percibirá este sobrecoste, que asumirá el consistorio íntegramente tras analizar los datos que han facilitado las empresas encargadas del servicio al departamento de Medio Ambiente. Ejemplo de ello es el incremento constante del volumen de recogida selectiva de voluminosos, envases ligeros, papel y cartelón y vidrio. No en vano, entre enero y agosto, la localidad recicló 122.180 kilos de envases ligeros y 107.940 kilos de papel y cartón.

Los datos son exportables a la facturación por la recogida de residuos sólidos urbanos, que en el periodo diciembre-julio ha pasado de 537.015,83 ? en 2015 a 560.014,88 ? un año más tarde hasta alcanzar los 585.867,9 ? en la actualidad. En sintonía con estas cifras, la facturación de la empresa Reciplasa también se ha incrementado al pasar de 471.092,92 ? entre diciembre de 2014 y julio de 2015 a 670.376,72 ? dos años más tarde.



Obras «imprescindibles»

La sesión extraordinaria también permitió fijar el gasto plurianual de tres obras «imprescindibles» para el ayuntamiento, en palabras de la edil de Urbanismo, Carmina Martinavarro. Se trata de la tercera fase de la remodelación de la calle San Jaime, entre las calles Dos de Mayo y Virgen de Gracia, que se distribuirá entre 2017 (45.150,93 euros) y 2018 (64.849,07 euros). De igual forma, el pabellón de gimnasia fija dos anualidades de 63.442,60 y 100.807,20 euros respectivamente. Por último, el carril bici de Boqueras, entre las avenidas Castellón y José Ortiz, copará 32.556,29 euros con cargo al presupuesto vigente y 57.443,73 ? en 2018.