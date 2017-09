Nuevas pintadas fascistas en la sede de Compromís de Borriana

La sede de Compromís per Borriana ha sufrido un nuevo "ataque fascista". La cristalera principal de la coalición nacionalista ha sido pintada con escritos y símbolos fascistas.

El grupo Compromis per Borriana ha denunciado los hechos como un "nuevo ataque fascista contra nuestra organización, no es la primera vez, no hace ni 4 meses ya sufrimos una acción parecida, ahora volvemos a actuar con la máxima impunidad". La coalición nacionalista ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y la Policía Local de Borriana.

Para el portavoz municipal, Vicent Granel, parece que " a algunos les molesta la tarea y estamos haciendo a las instituciones, y vamos a continuar trabajando para una sociedad libre y democrática, y no podrán silenciarnos".