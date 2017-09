El capitán avala a Calleja

Hacía tiempo que no hablaba en público pero, tras la destitución de Fran Escribá como técnico del Villarreal CF y la llegada de Javi Calleja al primer equipo, Bruno Soriano quería dar la cara. Y lo hizo ayer para avalar la llegada del preparador madrileño al submarino. «Era la opción más acertada y no esperaba otra cosa. Puede que no tenga experiencia en Primera División como entrenador, pero sí la tiene como jugador ya que conoce la categoría a la perfección y es un técnico muy preparado», dijo el capitán.

El centrocampista de Artana, inmerso en pleno proceso de recuperación de una lesión en la zona de la tibia, reconoció que la destitución de Escribá le pilló «un poco por sorpresa» e instó a sus compañeros a arropar al nuevo inquilino del banquillo amarillo para intentar remontar el vuelo y recuperar las señas de identidad del equipo.

«Estas situaciones son comunes en el fútbol y ahora es el equipo quien debe acatarlo para ayudar al nuevo entrenador lo antes posible», comenzó diciendo Bruno y añadió que «es posible que se haya perdido un poco esa esencia de juego y con Calleja puede ser que podamos reencontrarla».

Bruno y su nuevo entrenador no llegaron a coincidir en el primer equipo al cien por ciento. Calleja estuvo en el Villarreal desde 1999 a 2006 y justo ese último año fue cuando el centrocampista de Artana dio el salto al primer equipo. Sí coincidieron en entrenamientos y algún partido amistoso, y Bruno le conoce bien también de los últimos años, de ver cómo trabaja en la cantera desde que colgara las botas en Osasuna en 2012. Por este motivo, la confianza es plena en el entrenador de Alcalá de Henares.

«Hemos estado hablando y me ha dicho que ha visto todos los partidos del equipo, conoce a los jugadores y la forma de trabajar del club. Además, es un hombre con mucho fútbol a sus espaldas», insistió Bruno.



Recuperándose de su lesión

El capitán del submarino no podrá ponerse todavía a las órdenes de Calleja ya que sigue recuperándose de una lesión en la zona de la tibia de la pierna izquierda que le obligó a pasar por el quirófano a comienzos del pasado mes de julio. El tiempo estimado de recuperación fue de unos tres meses, pero parece que va más lento de lo esperado y no sabe cuándo podrá volver a una convocatoria. «Aún no estoy recuperado y queda un poco, pero tengo ganas de ayudar al equipo. Por ello, estoy haciendo todo lo posible para volver cuanto antes a los entrenamientos, pero hay que tener paciencia», explicó Bruno, quien confía que el Villarreal pueda reaccionar tras la llegada de Calleja tras un inicio «con una imagen que no corresponde al equipo».