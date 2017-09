Suspenden el ´bou embolat´ en Almenara al "no estar en condiciones"

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, tomó anoche la decisión de suspender el 'bou embolat' de las fiestas del municipio. "Entiendo a todos y cada uno de los que estábais en la plaza, a los que no habéis estado. Entiendo los gritos, los nervios, la pitada€ por eso he dejado a mi hija durmiendo y he estado allí dando las explicaciones que tocaban. Entiendo incluso alguna salida de tono, engtiendo el cabreo y entiendo que esto se utilice políticamente", escribió la edil en su perfil de Facebook.

Al parecer, según la alcaldesa, "el toro no estaba en condiciones y así no se podía traer" a la plaza. Desde el consistorio se intentó hacer un toro "de corro", pero fue imposible conseguir la correspondiente autorización. "Quien me conoce sabe que me gustan los toros. Y si el toro hubiera estado para salir, habría salido. Seguro que todos tenéis razón en muchas cosas, pero esa decisión se tenía que tomar y vuelvo a decir que la he tomado yo", añadió Estíbaliz Pérez, quien pidió que las fiestas continuen en armonía.