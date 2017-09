PP y Ashotur piden a Colomer que dimita si se aplica la tasa turística

La Diputación de Castelló y la patronal del sector del turismo Ashotur «exigieron» este miércoles en una rueda de prensa conjunta que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer dé marcha atrás en los planes del Consell para aprobar una tasa turística en la Comunitat Valenciana.

La polémica surgió la pasada semana durante el debate del estado de la Comunitat en la que los diputados socialistas se abstuvieron ante una resolución presentada por Podem y apoyada por Compromís en la que se proponía abrir un debate sobre un impuesto a la actividad turística.

El propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, mostró su oposición a implantar una tasa por las pernoctaciones de los turistas, pero el apoyo al debate del síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, y el hecho de que el partido socialista quiera estudiar la propuesta deja en una difícil posición al responsable político del turismo valenciano.

En concreto, el presidente de Ashotur, Carlos Escorihuela, mostró la oposición frontal de la patronal turística a la tasa y argumentó no saber exactamente sobre qué servicio se aplicaría la tasa. «No es justo que por el mero hecho de pernoctar en algún lugar se genere una tasa no sabemos muy bien en base a qué criterio o a qué responde», manifestó Escorihuela. En su argumentación, el responsable de la patronal castellonense indicó que la tasa podría afectar al consumo de los turistas en el destino. «En el momento en el que se tenga que sumar la tasa, va a ocurrir que haga descender el precio del alojamiento para compensarlo y esto redundaría en la economía y tendríamos que soportar los empresarios el coste de la tasa», lamentó. Además, Escorihuela criticó que no se hubiera hablado con el sector antes de lanzar esta iniciativa y apuntó que el mercado interno valenciano sufriría una «doble tasa». «Teniendo en cuenta que un 30% del cliente turístico de nuestra comunidad es el propio valenciano, habría que dar una vuelta a ese tema de que pagaríamos por tasa otra vez los propios habitantes de la comunidad».

Así mismo, el diputado provincial de Turismo y alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, se mostró «preocupado» por el debate sobre la tasa y calificó la iniciativa como «una locura, una barbaridad y un atropello sobretodo al turista que legítimamente elige un alojamiento reglado y legal para venir a nuestra comunidad». Martínez indicó que el impuesto mermaría la competitividad de la Comunidad Valenciana como destino turístico y citó a Andalucía, Murcia o Canarias como destinos que podrían elegir los turistas. En relación al secretario de Turismo y a la reunión del Consejo de Turismo que tiene lugar este jueves, el alcalde de Peñíscola apuntó que «desde aquí pedimos que el secretario autonómico comparezca y dé marcha atrás a la resolución aprobada en les Corts». Martínez acusó a Colomer de «falta de liderazgo» y le espetó a «rectificar», argumentando que «si no lo hace, yo no se lo voy a pedir, pero probablemente tenga que irse para casa».

Andrés Martínez cifró en 3.000 millones de euros la aportación del sector del turismo en la Comunidad Valenciana en turismo y se refirió a que la tasa pretende recaudar entre 30 y 45 millones de euros, para lo que propuso que «si les falta dinero (...) que persigan a la economía sumergida; los inspectores en los alojamientos no reglados se pongan a trabajar a la gente para que emerja toda esa economía de apartamentos ilegales y cuestiones que no están tributando».

Por su parte, el vicepresidente de la diputación, Vicent Sales, anunció que el Partido Popular va a presentar una moción para instar a que no se implante la citada tasa y para invitar al Consell a consultar con el sector para llegar a un consenso.

Anteriormente, Sales indicó que la iniciativa, a la que calificó de «tasazo», sería «un golpe a la competitividad de las empresas» en un momento, apuntó, en el que el sector está creciendo tras años de dificultad. Así mismo, acusó al Ximo Puig de «no escuchar» al sector y de «ser prisionero» de Podem y de Compromís.