Más problemas para la portería del Villarreal C juan f. roca

Siguen los problemas en la portería del Villarreal C. Y a la vuelta de la esquina está el importante partido del domingo contra el Atlético Levante en el Mini Estadi. Con la lesión de Andrés Fernández el club ascendió a Ander Cantero al primer equipo, así como a Diego Fuoli del Villarreal C al primer filial. Luego se confirmó la baja por lesión del segundo guardameta del Villarreal B, Joan Femenías, por lo que el suplente del C, Josele Martínez, también ascendiera al B.

Con todo este trajín el segundo filial se quedó sin porteros y el club tuvo que recurrir al joven vila-realense Marc Vidal, aún en edad juvenil de segundo año (17 años). Este jugó los dos últimos encuentros de Liga con el Villarreal C en Tercera, contra el Eldense y el domingo pasado contra el Castellón en Castalia. Pero otro problema se le viene encima al equipo: Marc Vidal dejó ayer Vila-real para marcharse con la selección española sub-17 al Mundial de India (del 6 al 28 de octubre).

El domingo jugarán a la misma hora, pero en diferentes escenarios los dos filiales. El Villarreal B en Zaragoza contra el Ebro y el Villarreal C en el Mini Estadi contra el Atlético Levante. Ambos partidos arrancarán a las 12.00 horas. ¿Qué sucederá? No se sabe, pero hay dos opciones.

Una es que otro juvenil como el vilavellero Guillem Joan Badenes o el valenciano Carlos Casas debute con el filial, o que uno de estos dos viaje a Zaragoza con el Villarreal B de suplente y que el suplente del primer filial (Josele Martínez) baje al C para jugar de titular.