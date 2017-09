La solució d'Arquímedes

De vegades, les eines o les instal·lacions, per ús quotidià de la ciutadania, acaben donant nom a l´entorn on s´ubiquen. De moltes d´elles se n´oblida l´origen o la funció que precissament fan o desenvolupen, dites eines. Passa a sovint en les plaçes o els carrers dedicats a persones de relleu en el seu moment, però oblidades per la memòria col·lectiva. Per exemple, l´origen del barri de Cremor pertany a una fàbrica de bitartrat de potasi que hi havia abans que s´urbanitzés el barri, i d´aquell químic naixquè un topònim. El mateix passa amb el carrer Hermanos Villafañe, que varen ser tres il·lustres advocats castellonencs de finals del XVIII o amb els cargols d´Arquímedes, situats al final de la sèquia de l´obra, que donen nom al camí homònim, i dels que ens ocupem hui.

El cargol en sí es una eina mecànica emprada com a un transportador helicolidal, tal i com el defineix l´Enciclopèdia Catalana i és més comú del que es podria pensar. Està present, per exemple, en alguns vehícles agraris que destrien la palla o s´utilitza també per a pujar la farina fins a la sitja per tal d´emmagatzemar-la.

No obstant, l´ús més freqüent és aquell al que es recorre per a que l´aigua puga saltar un desnivell en el terreny de certa importància. Per això, s´utilitzen en embassaments, molins, sèquies o, com es el cas de Castelló i d´altres indrets de semblants característiques per a evitar inundacions.

El litoral de Castelló presenta la peculiaritat de ser una plana sedimentària sembrada de marjals on alguns llocs estan situats per baix del nivell del mar. És a dir, que l´aigua que hi arriba de les muntanyes circula per gravetat fins als llocs on alguna barrera física impedeix vessar en el mar i aleshores s´acumula, s´estanca i es formen les marjals. Cal apuntar que algunes acumulacions d´aigues es produeixen per afloracions des del subsòl o per què la capa freàtica està situada quasi en la superfície.

En qualsevol cas, en la zona al nord de l´actual ciutat de Castelló es produeix una acumulació d´aigua canalitzada per tot el sistema de sèquies que la condueix i quina impossibilitat de vessar-la al mar genera inundacions, donada la massiva urbanització de la zona en les darreres dècades.

Per a evitar-ho, l´Ajuntament de Castelló va instalar-hi diversos cargols que ajuden a superar estes elevacions i quina més coneguda, tal volta per ser la més visible, és la situada vora la platja del Gurugú. Des del propi consistori apunten que l´ajuntament compta amb fins a sis instal·lacions d´aquest tipus en les que hi ha un cargol o dos, en funció de les necessitats. El mecanisme funciona amb uns motors que apliquen la força necessària per a girar el cargol i per a que l´aigua recorri el mecanisme i passar a l´altra banda.

Tot i que actualment hi ha tecnologia que permet, per exemple, per mig de bombes fer la mateixa funció amb seguretat, la capacitat i simplesa de funcionament dels cargols marca que siga una eina a la que recórrer. De fet, tècnics municipals apunte que els cargols instal·lats poden evacuar fins a un metre cúbic d´aigua per segon; és a dir, 60.000 litres per minut funcionant al 100% de la capacitat.

Invent del segle III a. C.

L´invent ha sigut atribuït al físic i matemàtic grec Arqímedes de Siracusa i datat en el segle III abans de Crist; no obstant, algunes fonts indiquen que l´invent d´Arquímedes ja haguera pogut ser emprat per la civilització babilònica tres segles abans.

El funcionament consisteix en posar el cargol de forma inclinada, generalment amb un angle de 30, 45 o 60 graus, i fer-lo girar sobre el seu eix, de manera que la matèria o el líquid que hi ha a la base recorre el cargol. D´aquesta manera, quan hi ha la necessitat de que l´aigua canalitzada per les sèquies sigui evacuada per a no produïr inundacions, s´activen els mecanismes previstos en els protocols amb l´objectiu de que els cargols ajudin a vessar-la al mar. No obstant, donades les circumstàncies de la Marjaleria, són necessaries altres actuacions i, de fet, l´ajuntament i la conselleria de Medi Ambient ha iniciat obres amb un cost de 400.000 per a solucionar els problemes originats per les avingudes d´aigua.

Tanmateix, la preocupació per dites avingudes i per compatibilitzar i legalitzar les vivendes de la Marjaleria amb la llei urbanística i els protocols contra les inundacions ha generat contínues inversions per part dels diferents equips de govern al sí del Palau Municipal on s´ubica l´Ajuntament de Castelló.