Almassora i Lluís Ramos destaquen al XXVI Dia de la Pilota Valenciana

Les escoles ompliren de futur la plaça de l'Ajuntament de València el pasat diumenge amb motiu del XXVI Dia de la Pilota Valenciana. En aquesta cita van ser premiats per la Federació de Pilota Valenciana Lluís Ramos de Borriol i l'Escola d'Almassora. A mès, també van arreplegar el seu guardó dels JECV les escoles d'Onda i Xilxes. L'Escola de Vila-real, també premiada, no va poder estar present a València el pasat cap de setmana.

Va ser un dia molt especial en el que se lliuraren els premis anuals de la Federació de Pilota Valenciana i a més és va disputar una partida d'exhibició de Joc Internacional per part de les seleccions femenines sub-17 i sub-19 campiones d'Europa. Els esdeveniments del XXVI Dia de la Pilota Valenciana es van tancar amb una partida a Llargues molt disputada i entretinguda que enfrontà a la selecció sub-19, campiona d'Europa, enfront del CPV Benidorm, campió de la Lliga a Llargues.

A partir de les 09.30 hores van començar els actes en la Plaça de l'Ajuntament de València amb la disputa d'una partida d'exhibició a joc faller, seguidament es disputà una partida de raspall en cadira de rodes i posteriorment es va fer el lliurament dels premis del Concurs de Fotografia Generacions de Pilota. Mentre els xicotets i les dones van ser els grans protagonistes jugant en els carrers adjacents a la plaça, Arquebisbe Mayoral i enfront de Correus, així com en el saló de cristall, arreplegant els trofeus autonòmics els millors equips d'aquesta temporada 2016-2017, en total van estar presents 35 escoles de les tres províncies.

Els premis

En aquest escenari tan emblemàtic també es va fer el lliurament dels premis als millors entrenadors de pilota valenciana. En la Plaça de l'Ajuntament de València, es van lliurar els premis anuals de la Federació de Pilota Valenciana abans de l'última partida. Les autoritats van lliurar els premis als guardonats en 2017. Puchol II millor jugador professional de la modalitat d'escala i corda. Marc Giner de Murla, millor jugador jove en la modalitat d'escala i corda. Moltó de Barxeta com a millor jugador professional de Raspall. El premi a millor jugador jove de Raspall va ser per a Pablo de Barxeta, mentre que el premi a millor jugadora de pilota va ser per Mar de Bicorp. Dani de Benavites, per la seua banda, va ser reconegut per tota la seua carrera esportiva, mentre que Enrique Balaguer Farga, directiu de Borbotó, cronista esportiu també va ser homenatjat pel seu treball al llarg de tota la seua vida vinculada al nostre esport. Igual que l'esforç realitzat per Julio Martínez Blat, encara que en aquest cas a títol pòstum.

A Toni Bertomeu Sendra se li va reconèixer la seua labor en centres escolars, mentre que la promoció de la modalitat trinquet de Frare va ser el motiu pel qual s'ha premiat a Lluís Ramos Santamaría que va rebre el premi de mans del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzá.

Les distincions als clubs van ser per al CPV Carraixet de Tavernes Blanques i el CPV el Campello. El premi per a mitjans de comunicació va ser para PilotaVeu, diari digital que dóna gran quantitat d'informació del nostre esport autòcton, articles d'opinió i que recolza de manera decidida el nostre esport. Finalment, les escoles de pilota guardonades amb el premi Paco Cabanes El Genovés van ser la de Muro d'Alcoi i Almassora, que va acudir amb una nutrida representació d'alumnes junt al seu monitor i president, César Beltrán.