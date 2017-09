Catalunya i l´Estat espanyol

En ocasió dels bombardeigs franquistes sobre el Museu del Prado a Madrid, el president de la República Manuel Azaña va haver de signar l´ordre de trasllat per assegurar la seua integritat, justificant i proclamant al respecte que el Museu del Prado tenia més valor que la Monarquia i la República juntes, frase que ha quedat per la posteritat sobre la mitificació que fem moltes vegades de les institucions més estimades en moments tan difícils.

De la mateixa manera també podem dir si val la pena tan de desgast polític, tanta crisi provocada entre el govern de l´Estat espanyol i el de Catalunya, tan de malestar o incertesa en la societat en general perquè els últims volen votar en una consulta sobre si desitgen seguir formant part de l´Estat o volent ser independents. Val la pena? Una consulta que segons el govern català no havia de ser vinculant, es a dir que el resultat no seria determinant sobre la futura decisió política. Després la falta de diàleg, la negativa a buscar solucions, a pensar en possibles eixides d´uns i altres han fet que la situació arribés a la confrontació judicial dia a dia.

El govern de l´Estat ha optat per aplicar simplement el Codi Penal, com si el que planteja el govern català fos sols una mera qüestió judicial, com de posar multes a aquells que incompleixen la llei, quan hi ha més de meitat del parlament de la Generalitat que demanen la consulta pactada amb l´Estat, per conèixer de manera directa que és el que volen els ciutadans de Catalunya; aleshores, si hipotèticament es celebrés la consulta i la meitat de la població anés a votar l´1 d´octubre, anirien tots ells a la presó? Els posarien a tots ells una multa per votar?

Aquest camí és incongruent, perquè el problema no és bàsicament judicial sinó polític, per tant la solució ha de ser política, qüestió que s´ haurà d´abordar en algun moment. No reconèixer que l´Estat espanyol té un problema polític amb Catalunya és d´una ceguera tal que no s´entén si no és que se vol una rendició incondicional a l´estil franquista.

La situació que es viu des de fora de Catalunya és d´aparent normalitat sinó fos perquè en quasi totes les tertúlies radiofòniques i televisives hi ha debat sobre el tema però sols entre aquells que estan contra el "procés" de Catalunya, d´igual manera en les capçaleres dels diaris de tirada nacional, La Razón, El País, ABC, El Mundo, en les seues editorials s no hi ha veus discordants sinó que s´imposa el discurs únic de manera unànime.

Es que per aquest tema no existeixen ara les dues Espanyes, de què parlava A. Machado? De tot, com excepció, sols m´he assabentat d´una gran manifestació celebrada a Bilbao a favor del dret a decidir de Catalunya, no massa divulgada, per cert, en els mitjans. Per no parlar, igualment de les xarxes socials a través de mòbils que van inflant els caps amb acudits i retalls de la història fora de context, perquè en aquests moments molta gent s´ha fet historiadora, recordant de l´edat mitjana, per exemple, els orígens de Catalunya o la seua història recent, barrejant dades històriques amb insults i desqualificacions del pitjor estil.

Es que pensem que a Espanya no hi ha gent que no vol saber res d´ella? Hi ha molta gent així, però el problema que no saben on anar i prefereixen quedar-se ací tal com estan, uns vivint bé i altres amb atur permanent, hipoteques impossibles i jornals de supervivència. Però també hi ha molts altres que son nacionalistes espanyols a ultrança que no entenen que Catalunya vulga ser independent, lluny de ser governats des de Madrid i a més que aquesta idea vulguen dur-la a terme amb una votació, mitjançant les urnes, pacíficament,que no hagen apel·lat per res a la violència. De tota manera no s´han vist encara, manifestacions públiques com la de Bilbao, fora de Catalunya, que criden a favor de la integritat territorial de l´Estat, però potser encara hi haurà alguna d´ací al primer d´octubre. De moment sols mocions de diferents ajuntaments a favor de la integritat territorial i contra el procés català. Segurament, amb la postura executiva de l´Estat, per ara tenen prou garantia de què el territori no serà esquarterat per l´eixida de Catalunya.

Val la pena aquesta crisi política, sense cap víctima mortal de moment, per un problema així? Si Catalunya vol separar-se d´Espanya (s´hauria de veure els resultats en una consulta amb totes les garanties), què podem fer? A mi m´agradaria que es quedés, millor amb una República federal, per moltes raons que ara no és necessari enumerar, però no oblidem que en el transcurs de la història han hagut moltes separacions de territoris que formaven part de l´Espanya imperial i la mateixa Catalunya ja es va ajuntar a França durant el segle XVII. Portugal també es va separar en aquest segle. Durant el segle XIX es van independitzar totes les repúbliques hispanoamericanes amb les consegüents guerres incloses. En el segle XX, morint-se Franco, varem abandonar sense lluita una de les províncies africanes: el Sahara espanyol. Espanya té, per tant una dilatada experiència en separacions de territoris que formaven part d´ella.

En un temps en què la globalització governa el món amb les grans empreses multinacionals colonitzant-nos contínuament; pel fet de què no formem part del club de potències que tenen armament atòmic; de què estem integrats en un gran mercat com és la Unió europea i fins i tot que els ciutadans de la Unió puguen votar en eleccions municipals, quin valor té que Catalunya vulga separar-se d´Espanya? Jo, preferiria que Catalunya és quedés amb la resta d´espanyols, però si la majoria no volen, que va a fer l´Estat, tancar a la presó a tots els independentistes o posar-los una multa? Perquè si és així, el problema polític seguirà existint.