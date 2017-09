Pablo de Borriol s'enfronta a De La Vega en el Individual Bankia d'Escala i Corda

El trinquet de Sueca acollirà aquesta vesprada de divendres a partir de les 18:30 hores l'eliminatòria corresponent a la tercera ronda de la fase prèvia del XXXII Individual Bankia d'Escala i Corda Professional – Trofeu President de la Generalitat Valenciana que enfrontarà a Pablo de Borriol front a De la Vega.

El duel a priori es presenta molt parell, ja que s'enfronten dos jugadors que han de demostrar que poden ser de la partida en els pròxims tornejos oficials per equips. A més, per a ells és una gran oportunitat d'accedir fins a la primera fase del Individual Professional, on els espera Fageca, una partida en la qual el possible guanyador d'aquesta tercera i última ronda de la prèvia tindrà possibilitats de donar la campanada i accedir fins als quarts de final.

Pablo de Borriol ha accedit fins aquesta ronda, desprès de guanyar la seua primera partida en l'Individual Professional d'Escala i Corda, al superar pel resultat de 60 per 50 a Santi de Silla, en un duel que va tindre lloc el passat dilluns al trinquet de Borriana. Els dos jugadors van rendir a un nivell parell, però la major pegada de Pablo li va permetre aconseguir un cert avantatge de fins a quatre jocs, 55 per 35. Samti de Silla va reaccionar, però no va ser suficient.