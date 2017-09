Resumiendo

D e vez en cuando está bien echar el freno, mirar más allá del próximo partido y pensar quiénes somos, y dónde estamos.

Yo insisto.

El Castellón era un club cualquiera de una provincia cualquiera, con sus puntuales momentos de gloria, con sus problemas de andar por casa, con sus picos y valles y toda la pesca. Hace un par de décadas, la irrupción del vecino le hizo perder su relato tradicional y de paso le birló la hegemonía política, empresarial, deportiva y financiera. A un cúmulo de crisis múltiples se añadió la existencial. Por fortuna y para señalar la tumba que hubiese supuesto la refundación, de manera espontánea prendió en Castalia un movimiento tan potente como inesperado, que ha convertido al club en un símbolo único y ha generado además una paradoja. El Castellón está a nivel futbolístico, tras la infamia del descenso administrativo de 2011, en el peor momento de su historia, porque nunca había competido en el cuarto escalón del balompié patrio. Sin embargo, con más abonados ahora que socios tuvo en su día en Primera, vive el mejor o uno de los mejores momentos a nivel social y transversal en la ciudad y en la grada.

Esa es la fuerza y el valor del Castellón ahora. Ese es el refugio que se ha encontrado contra el drama y a mí me parece estupendo, porque bien canalizado es oro. Si los chavales llenan los fondos con orgullo no es por un anhelo de éxito sino por una cuestión de arraigo, por un sentimiento de pertenencia. Es la pulsión identitaria más sana que conozco. El Castellón les da algo que los demás no les da, algo que ni se vende ni se compra porque salen al campo los futbolistas, suena el himno y se siente o no se siente, y resulta que se siente. Esta Tercera que es Cuarta nos puede parecer a menudo una mierda, pero no importa tanto porque sabemos que es nuestra mierda siempre.

Esta militancia que sobrepasa al resultado invita a caer en algunas trampas. Una la viví en Tafalla con ese final tan lacrimógeno y peliculero. Ya vale de literatura de la derrota, de malditismo, de acostumbrarnos a la desgracia heroica. No se debe caer en la tentación fácil de amoldarse al retrato de perdedor entrañable. De tanto sufrir por sobrevivir nos hemos olvidado de ganar, y también hay que rebelarse contra eso.

Quizá por momentos, viendo Castalia lucir así de guapa y vital el otro día, por ejemplo, pensamos que algo está hecho, pero no. Está todo por hacer y las aristas son peligrosas: a nivel económico, la ampliación y el dinero; a nivel judicial, justicia; a nivel social, conseguir que toda esta ola de ilusión deje un poso firme entre nosotros; y a nivel deportivo, ganar y subir, subir y ganar, y si puede ser rápido.

Nadie puede asegurar un final feliz, y queda un camino largo y lleno de penurias y obstáculos por delante, pero es también un camino precioso. Sentir que formas parte de algo. Sentir que los que juegan te representan. Sentir que corren por ti tanto como corren por ellos. Sentir que a la larga merecerá la pena. Al Castellón le espera uno de esos retos que dan sentido a la vida, resumiendo, uno de los más emocionantes que el fútbol pueda inventarse.