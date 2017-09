El vecino de Segorbe que amenazó a Barrachina pide disculpas

El vecino de Segorbe que profirió diversas amenazas e insultos al diputado y presidente del PP en Castelló, Miguel Barrachina, se retractó este jueves de sus comentarios publicados en una red social e indicó que había pedido disculpas en primera persona al propio Barrachina. Así mismo, también se disculpó por unos comentarios anteriores en tono ofensivo dirigidos al también concejal de Segorbe del PP, Ignacio Cató.

Este vecino escribió en una red social diversas amenazas como respuesta a un vídeo de los vítores a la Guardia Civil a su salida de la comandancia de Castelló para formar parte del dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegado en Catalunya con motivo del referéndum de este domingo.

A preguntas de Levante de Castelló, el vecino, Jesús García, indicó que «a Miguel lo conozco desde hace muchos años y tengo un buen trato personal con él. Hice los comentarios por rabia sobre lo de los aplausos, porque me entristece y me da rabia lo que está pasando, pero era más una expresión de definición de un comportamiento que el dirigirme personalmente así a ellos». Además, informó que desde hace dos años ya no es el coordinador de Izquierda Unida en el Alto Palancia.

Por su parte, el diputado quiso quitar hierro a los insultos y amenazas y confirmó que no existe una inquina especial entre ambos, más allá de las diferencias ideológicas. Barrachina indicó que desde el partido le instaron a no dejar pasar los insultos por su gravedad, pero el presidente del PP en Castelló aceptó las disculpas y descartó acciones legales.

Así mismo, el Ayuntamiento de Segorbe, gobernado por el PSOE, emitió un comunicado en el que «muestra su repulsa hacia este tipo de ataques contra sus concejales» y anunció una moción de urgencia para condenarlos.