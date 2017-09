La ilusión de vivir las fiestas de Orpesa de una forma intensa y diferente

Orpesa está ya inmersa en las fiestas en honor a la Mare de Déu de la Paciència. Tras los actos de la semana cultural, la localidad vivirá diez días de celebraciones dedicados a la patrona. Como cada año, la comisión de fiestas se renueva y un nuevo grupo de jóvenes pasa a representar al municipio durante las fiestas. Son ocho chicas y chicos que esperan vivir intensamente y desde dentro unas fiestas que de seguro recordarán para siempre.

Lucía Rodríguez Rodríguez es la reina de las fiestas. Acompañada por Carlos López Vera, esta joven fue coronada la semana pasada como máxima representante de las fiestas en el acto de su presentación. «Tengo muchas ganas de vivir las fiestas y espero que salga todo bien», comenta la joven. Su hermana Ana Isabel fue dama el año pasado y ahora ella es reina. «Antes de que mi hermana fuera dama yo ya tenía claro que quería ser también festera. Como le fue genial, me propuso que me presentara para reina y no me lo pensé», explica Lucía.

La primera dama de honor es Carla Manuel Corbacho. «Tenía la ilusión de ser festera desde hace muchos años», dice la joven, que está acompañada por Daniel Campero Farkas. Carla comparte comisión con su hermano gemelo Ismael. «En la familia hay mucha ilusión de que los dos hermanos seamos festeros», señala la joven. Carla explica que «mi día favorito es el de las paellas. Es un día en que se reúne todo el pueblo y hay un ambiente muy bueno».

Omaima Meskine es la segunda dama de honor. Su acompañante es Ismael Manuel Corbacho, el hermano de Carla. «Llevo viviendo las fiestas desde pequeña y siempre me ha hecho mucha ilusión ser festera. Ha costado un poco convencer a mis padres, pero al final todo ha salido bien», dice Omaima, que destaca los toros y el día de las paellas como sus actos favoritos. Anna Ahís Safont completa la corte como tercera dama. Su hermana María fue dama de honor en 2013. Anna ha querido ser festera desde siempre y desde hace varios años ya tenía claro que Roberto Samaniego Moreno iba a acompañarle. «Hace ya seis años que le pedí a Roberto que me acompañara cuando tuviéramos la edad para ser festeros», recuerda Anna. La joven señala que «el acto que más ilusión me hace es el Pregó. Soy miembro de la Escola de Danses y llevo saliendo desde hace años. Siempre me ha gustado este día porque salía bailando», añade la joven.

Todos ellos, al igual que los vecinos, disfrutarán de un sinfín de actos de las fiestas que se prolongarán hasta el 9 de octubre.