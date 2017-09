lliçons d'història i de vida

Venim d'èpoques fosques per a la cultura i el patrimoni. En la columna que em va publicar aquest mateix rotatiu fa uns pocs dies, celebrava la pròxima posada en funcionament d'Àpunt i remarcava la importància de tindre uns mitjans de comunicació propis, de qualitat i en valencià.

Doncs el passat cap de setmana moltes persones vam poder redescobrir la història del nostre poble amb els millors experts medievalistes, a través de ponències i comunicacions d'alt nivell. Hem d'agraïr a l'Ajuntament d'Almassora i, en concret, a la regidora de Patrimoni, Amaya Gómez, que centenars de veïns i veïnes hagen conegut el passat d'Almassora i els fets que van envoltar la fundació del poble. Hem d'agrair-los també que edificis, monuments o restes d'antigues construccions que han estat no només ignorats, sinó també menyspreats per anteriors governs, hagen assolit la categoria de joies patrimonials i s'hagen fet visibles per a la ciutadania.

Aquest 780 aniversari -que, per cert, ha suposat la primera celebració d'aquest tipus en relació al naixement del municipi- ha servit per a rescatar el moments més singulars de la nostra història i per a aprendre de les lliçons de convivència que els nostres avantpassats ens van deixar i que tan necessàries es fan en les últimes setmanes. Un aprenentatge que, gràcies a la implicació del govern local i d'institucions com l'UJI, la Generalitat o CaixAlmassora, podrem repetir cada any amb diferents temàtiques.

També gràcies a la implicació del govern valencià, de la Regidoria de Dinamització Língüística, que tinc el gust de dirigir, i de les escoles i instituts d'Almassora, enguany més de 3.000 xiquets i joves han gaudit del Correllengua i han celebrat el privilegi de poder parlar, ser i viure en valencià. Eixe orgull el tornarem a sentir el 9 d'Octubre, data en la qual enriquirem als actes habituals amb una representació teatral, una jornada de jocs tradicionals i un concert.

Després de més d'una dècada d'abandonament, la cultura del nostre poble i de molts dels pobles d'arreu del territori valencià recupera la vitalitat que va tindre en altres moments de la història. Iniciatives com aquestes ens ajuden a saber un poc més d'una part molt important del nostre llegat patrimonial i de nosaltres. I no només ens fan créixer en l'autoconeixement sinó que també contribueixen a fer poble. Perquè cal conéixer el que som i el que tenim per poder-ho valorar.