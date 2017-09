Pérez Macián se ofrece al Estado Mayor para defender España ante el referéndum

«Con motivo del juramento que libremente hicimos en su día y ante la amenaza de secesión de las provincias catalanas, solicitamos el relevo de dicho juramento o se nos indique lugar y hora donde tengamos que presentarnos para hacerlo efectivo». Así lo expone una petición de recogida de firmas trasladada al jefe del estado Mayor de la Defensa que circula por Change.org. Propone que el Ejército llame a filas los que jurado la bandera para evitar el referéndum.

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan José Pérez Macián, se ha adherido a esta solicitud, tal como reveló el concejal de Castelló en Moviment, Xavi del Señor en el pleno del jueves. El regidor popular afirma que no comparte la intervención armada que propugna el manifiesto, pero que lo ha arropado en «solidaridad» con la defensa de la unidad de España. No obstante, subraya que apoya la parte del documento que insta a retirar el juramento «si no hay defensa de la unidad de España», es decir, en el que se hace un llamamiento a filas. «Pero con la parte referida a los militares no me doy por aludido porque no soy soldado», enfatiza.

Detrás de esta recogida de firmas se encuentra una persona vinculada a movimientos de extrema derecha y que en su momento estuvo involucrada en Fuerza Nueva. El portavoz de CS en Moviment asegura que fue detenido en los años 80 junto a otros 27 extremistas y que en la actualidad forma parte de varios colectivos ultra. Del Señor ha colgado en las redes sociales un comentario que realizó el promotor del manifiesto en facebook en el que defendía una intervención militar contra el independentismo catalán con esta afirmación: « El primer disparo siempre al aire... al de los pulmones».

Pérez Macián sostiene que desconocía la autoría del texto de la citada recogida de firmas y subraya que no se fijó en el responsable del manifiesto antes de arroparlo. «Más grave me parece que a los que incumplen la ley se les trate de moderados y a los que la respetamos se nos acuse de hostiles y extremistas», resalta el concejal del PP, que remarca que siempre «ha estado, estoy y estaré en el lado de la ley y en la defensa de la unidad de España».

Del Señor lamenta que mientras algunos abogan por la «concordia» haya regidores del PP que mencionen al Ejército para «defender España».



Insultos al 15M

El edil ya protagonizó en 2013 una sonada polémica cuando en un artículo de opinión calificó «de falsos», «híbridos de hiena y ratas» a los integrantes del 15M que se manifestaron ante el Ayuntamiento de Castelló en la toma de posesión de 2011 del ejecutivo popular. Entonces, Pérez Macián era concejal de Economía. Asimismo, en 2012 se refirió a la inhabilitación del Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón por unas supuestas escuchas ilegales en la investigación de la trama Gürtel con estas palabras: «con Franco jamás se grabó una conversación de un abogado con su cliente».