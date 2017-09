TAU viaja a Vitoria para refrendar en Liga las «buenas sensaciones»

Un año más y ya van dos seguidos el TAU Castelló empezará oficialmente su temporada de LEB Oro ante el Araberri en Vitoria. Tras una notable pretemporada, los de Toni Ten esperan refrendar en el inicio liguero todas esas «buenas sensaciones».

Las circunstancias son similares a las de la temporada pasada ya que el Araberri no supo hasta casi iniciado el mes de septiembre que podria jugar en LEB Oro por lo que ha hecho el equipo tarde y no han hecho una pretemporada normal como el resto de equipos de la categoría. Por esto no quiere Toni Ten que el equipo se confíe: «tenemos que intentar aprovechar lo que sin duda para ellos es una desventaja, por lo que no tenemos que confiarnos y salir al cien por cien para poder ganar».



La plantilla

En cuanto al TAU Castelló el entrenador ondense habló sobre la las sensaciones que le transmite el grupo. «Las sensaciones que tenemos todos son muy buenas, el equipo trabaja muy bien y se nota que hemos dado un paso adelante en madurez e intensidad», y es que la apuesta de este año por la incorporación de algunos jugadores veteranos en la liga parece que le ha dado un plus de consistencia al equipo, que además ha ganado muchas prestaciones defensivas.

Así lo ve también el capitán Chema García: «hemos ganado mucha intensidad defensiva y con la rapidez tanto de Faner como de Steinarsson tenemos que volar en la pista».