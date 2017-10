El Villarreal C necesita salir a flote frente al Atlético Levante

El Villarreal C, después de tres derrotas consecutivas, recibe este mediodía al filial del Levante en el Mini Estadi con la obligación de sumar los tres puntos para no ver empeorada su situación en la tabla clasificatoria. No será un partido fácil para los muchachos de Pere Martí, ya que enfrente tendrán a otro equipo joven y diseñado para intentar no regresan a Segunda División B. Además, para este partido la escuadra 'grogueta' volverá a tener muchas bajas.

El equipo de la Plana Baixa perdió consecutivamente contra el Rayo Ibense, el Eldense y el Castellón, y ahora más que nunca necesita sumar una victoria para evitar que el joven equipo encalle en que la zona baja de la clasificación.

Para este encuentro serán baja los lesionados Pablo Álvarez, Chele y Dani Villanueva, así como de tres jugadores que no podrán jugar por diferentes motivos: los porteros Diego Fuoli y Josele Martínez estarán con el Villarreal B en Zaragoza, y Marc Vidal que está camino de la India para disputar el Mundial sub-17 hasta el 28 de octubre. Por eso debutará el arquero juvenil Carlos Casas.

A nivel de precedentes, en las cinco ocasiones que ambos coincidieron en Tercera División los amarillos vencieron en tres ocasiones empataron una y perdieron en otra. Curiosamente, la única vez que perdió el conjunto de la plana Baixa fue la última vez que se cruzaron en la categoría. La temporada 2014-15 por un rotundo 1-4. Los amarillos marcaron primero con gol de Cristian Herrera, para después llegar la remontada granota con los goles de Luca Ferrone, Juan Delgado y doblete de Javi Ribelles.