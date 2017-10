Javi Calleja: «He visto un ambiente positivo en la grada y en el campo»

Javi Calleja todavía debe estar asimilando cómo ha cambiado su carrera profesional en apenas seis días. El pasado lunes se despertaba todavía como entrenador del Villarreal B, y ayer debutaba con honores en Liga al frente del primer equipo. Tras el empate ante el Maccabi Tel Aviv, la clara victoria ante el Eibar le permite reafirmarse y aportar credenciales a su proyecto. Por eso, en sala de prensa, el preparador madrileño afirmaba que había vivido «el debut soñado» tras lograr un claro triunfo por 3-0 gracias a los tres tantos anotados por Bakambu.

«Este era mi debut y sin duda ha sido el debut soñado, es como ha salido hoy (por ayer) por todo. El juego ha sido bueno, hay un compromiso por parte de los jugadores, el público ha estado con el equipo y hemos jugado muy bien. Poco a poco vamos a mejorar y hay que seguir trabajando duro», explicó. Además, incidió en que «he visto un ambiente muy positivo tanto en la grada como en el terreno de juego. El buen fútbol desplegado ha sido el reflejo de las ganas que tenemos».

También expresó Javi Calleja sus sensaciones acerca del juego de su equipo, con el que apenas ha tenido tiempo de trabajar desde su llegada al banquillo del Estadio de la Cerámica. El técnico indicó que «la idea es tener el balón con sentido, creo que Fornals ha interpretado muy bien esa posición y sin balón ha ayudado mucho, creo que Pablo ha sido un jugador clave para hoy (por ayer) y nos ha ayudado mucho. Los laterales son clave, el equipo a veces se centra en entrar por el centro y no genera peligro, algo que con los laterales se puede solventar». Además, añadió que «la idea es ser protagonistas, es la de tener la pelota y buscar siempre generando peligro. A ello se suma el buen trabajo en defensa, la idea de tener el balón no es solo por llegar muchas veces, esa idea te permite defender en campo contrario y que no te generen ocasiones».

El entrenador del Villarreal también comentó que «el segundo gol es un claro ejemplo de lo que queremos ser ahora y en adelante». Aparte, apuntó que «tener el balón nos permite recibir pocas ocasiones. Con él, la seguridad defensiva aumenta».

Por último, Calleja habló sobre el parón competitivo que se vivirá la próxima semana por los compromisos internacionales de selecciones. El entrenador madrileño reconoció que el parón liguero es bueno para trabajar con el equipo e ir inculcando sus ideas en el equipo. «Es bueno que los jugadores vayan con su país, pero nos quedamos con jugadores para poder trabajar con ellos e inculcarles mejor nuestras ideas", concluyó el preparador del submarino amarillo.