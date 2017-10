Piqué se va llorando e insinúa que dejará la selección española

? Gerard Piqué lloró después del partido, cuando apareció en la zona mixta, y dijo que «si es un problema» dejará de jugar con la selección española antes del Mundial de Rusia de 2018. El defensa reiteró que se siente «catalán» y lamentó los incidentes en la jornada del 1-O y que el Gobierno haya usado sus medios afines para «mentir». «Soy y me siento catalán. La gente se ha comportado de una forma excepcional y la policía ha actuado mal. Voy a seguir yendo a la selección porque hay gente que cree en la democracia, si no, no iría», dijo.