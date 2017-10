El segundo filial amarillo araña un empate frente al Atlético Levante

Un buen punto sumó el Villarreal C ante el Atlético Levante en el Mini. Hacía tiempo que no sumaba y era cuestión de hacerlo ante un gran rival, y a la vez coger moral. El equipo al amarillo sufrido durante algunos lances, pero se mantuvo ordenado y muy disciplinado, sobre todo en defensa. A pesar del gol del equipo 'granota', los de la Plana Baixa no se derrumbaron y consiguieron igualar el marcador poco después con un buen cabezazo del gaditano Pepe Castaño, quien quiso dedicarle el gol a su abuelo que desde la distancia sigue el día a día de su nieto. Así que un punto muy meritorio el sumado por el segundo filial.

De revolución se podría hablar en el equipo de Pere Martí. Hasta cinco novedades presentó el once inicial que se enfrentó a un filial del Levante mucho más experimentado.

El partido comenzó igualado, pero que con el paso de los minutos el filial 'granota' empezó a llevar la batuta del duelo, eso sí, ocasiones de gol se vieron muy pocas a lo largo de los 45 primeros minutos. Los lanzamientos más peligrosos corrieron a cargo del Villarreal C. Uno llegó en el minuto 2 por mediación de Leandro, que lanzó a las manos del portero, y en el 17 con un potente chut Nikola Vujnovic desde la frontal del área, tras recuperar un balón en las inmediaciones de la portería rival.

El Atlético Levante tocó y tocó, aunque en el filial amarillo con orden consiguió frenar las intentonas del equipo visitante entrenado por Paco López. Poca historia tuvo el primer acto que finalizó tal y como empezó. En la reanudación, en el minuto 54 Quintana se aprovechó de la mala salida del balón de la defensa para anotar el 0-1. En pleno descontrol Josele Martinez evitó el 0-2 a tiro de Juan Delgado. Perdonó el equipo 'granota' y en el 57 empató el central Pepe Castaño de gran cabezazo a centro de Nani. De ahí al final los levantinistas quisieron y no pudieron.