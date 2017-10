«Compromís se ha quitado la careta con Catalunya»

Pregunta: «Casi 900 heridos, ¿no hay ningún cuestionamiento sobre la actuación de la policía en Catalunya?» Respuesta: «Absolutamente ninguno. No se puede poner el foco precisamente en quien tiene la orden de un juez de cumplir una serie de órdenes y de ejecutar unas instrucciones que dieron los jueces. Esto en, no sé, en Estados Unidos o en el Reino Unido o en Francia o en Alemania no se cuestionaría. Se cuestiona aquí por parte interesada».

Así se expresó anoche Isabel Bonig, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, momentos antes de una reunión de la junta directiva del PP en Castelló. Bonig consideró que «las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron en legítimo uso de la fuerza que es uno de los instrumentos que tiene el Estado y la democracia para preservar los derechos y libertades de todos los ciudadanos».

Momentos antes, la presidenta del PP valenciano expresó el apoyo de su partido «sin fisuras» a «los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a los jueces, a los tribunales y a los fiscales».

Bonig indicó que, a su juicio, «aquí hay un culpable y es el señor Puigdemont y su gobierno que ha llevado al abismo al pueblo catalán».

En relación a la cuestión del derecho a decidir, Bonig indicó que «para decidir el futuro político de Catalunya, no deciden solo los catalanes, decidimos todos los españoles porque así lo decidimos los 47, entonces menos, millones de españoles. Formamos una gran nación y la soberanía reside en el pueblo español. Lo dice la Constitución».

En cuanto a la reunión de la junta directiva, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana indicó que iban a transmitir una serie de argumentarios en contra de las políticas del Consell. Manifestó que el PP se opone a la tasa turística «porque así lo piensa el sector de forma unánime», al tiempo que criticó las políticas de la Generalitat en materia educativa, «una inmersión lingüística a la catalana», en contra de la ley de comarcalización, «que es un calco de la ley de vegueries que levó a cabo Pujol», y en materia de financiación, de la que pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig que anulara su convocatoria e iniciara el proceso legislativo en el Congreso de los Diputados.

En relación a Compromís, aseguró que con la situación en Cataluña «se han quitado la careta» y criticó a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al presidente de les Corts, Enric Morera y a la directora de Àpunt, Empar Marco, de la que dijo que «está desacreditada» para encabezar el proyecto de la televisión valenciana.