La tasa de criminalidad baja a la mitad en 11 años

La tasa de criminalidad en Castelló ha bajado a la mitad en los últimos diez años y ha pasado de 51,6 delitos por cada 1.000 habitantes en 2006 a los 27,8 en la actualidad, según las cifras expuestas en el acto del patrón de la Policía Nacional por el subdelegado del Gobierno, David Barelles.

Subrayó que las infracciones penales se han reducido un 13, 4 % de enero a junio de este año en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior y que el citado índice de criminalidad ha bajado por primera vez de 30 infracciones por cada 1.000 habitantes.

La Policía Nacional de Castelló atiende la seguridad ciudadana en una población de 220.000 habitantes, que corresponden a la capital de la Plana y a Vila-real. Barelles se refirió a la amenaza terrorista y reclamó unidad «a los partidos demócratas para trabajar unidos en la misma dirección, que no es otra que la erradicación total de cualquier amenaza terrorista de nuestro país». «En esto no caben medidas tintas. No hay posibilidad de disentir. Hay que posicionarse con firmeza y claridad», resaltó el subdelegado del Gobierno.

La nueva comisaria principal de Castelló, María Concepción de Vega , destacó, por su parte, la importancia de la especialización y la formación y la consolidación de la presencia femenina en el cuerpo de seguridad.

Trece agentes recibieron la cruz al mérito policial con distintivo blanco en reconocimiento a su trabajo. También fueron distinguidos un guardia civil, un policial local, cinco policías nacionales por su jubilación, y la Escuela de Hostelería, entre otros.