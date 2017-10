El internacional Nikola Vujnovic se perderá el partido del Villarreal C

El Villarreal C tendrá dos bajas seguras para el partido de este sábado en Orriols contra el Torre Levante, a partir de las 16.30 horas. A la ya sabida del lesionado Chepe, delantero extremeño que aún no ha debutado esta temporada, se une la del también delantero montenegrino Nikola Vujnovic, que ya se encuentra concentrado con la selección sub-19 de su país que tiene que afrontar dos partidos internacionales. Mañana jugará contra Francia en Tross y el próximo lunes lo hará contra Eslovenia en Podgorica. No regresará al Vila-real hasta miércoles de la próxima semana, por lo que Pere Martí no podrá contar con él.

Para el partido de este fin de semana contra el Torre Levante, el técnico Pere Martí podrá recuperar a futbolistas como el defensa central Arnau Vega, tras un año de baja por lesión, y al centrocampista asturiano Pablo Álvarez, que se lesionó a finales de la temporada pasada y que recayó durante la pretemporada. El resto de futbolistas están a disposición del entrenador para intentar romper la mala racha y volverá ganar un partido después de las últimas derrotas y el empate del domingo pasado contra el Atlético Levante en el Mini Estadi.