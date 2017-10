Un pequeño gran héroe

Reconocimiento. Con sólo 11 años, Manuel Mateo Salas se comportó con una entereza de adulto cuando socorrió a su madre, quien había sufrido un ataque de epilepsia y padecía convulsiones en la cama. El pequeño héroe siguió primero los consejos de su tía para atender a la afectada y después conversó sin perder los nervios con el 112. El Ayuntamiento de Castelló reconoció su valor el día de la Policía Local.

Carmen Salas, vecina de una vivienda en la calle Maestro Arrieta de Castelló, sufrió el pasado 6 de septiembre un ataque de epilepsia.

«Tiene la costumbre de levantarme a las siete y vio que no reaccionaba; llamó a su tía Eva, quien le dijo que me diera agua y ella llamó a emergencias. Luego el 112 se puso en contacto con mi hijo», relata Carmen. Explica que hace año y medio protagonizó un primer ataque de epilepsia. Fue más grave que el de septiembre; estuvo ocho horas en coma y le diagnosticaron la enfermedad. Desde entonces « ha sabido reaccionar», expone Carmen. «Una vez llamó a la vecina» y en otra a su «tía», rememora.

En la última ocasión, las convulsiones no fueron tan virulentas y cuando llegaron los servicios de emergencia la mujer estaba algo más estabilizada y no hizo falta su traslado a un centro hospitalario. En esta mejora incidió la serenidad que mantuvo en todo momento el joven Manuel. Conservó la cabeza fría cuando vio que su madre no contestaba, siguió los consejos de su tía y la cuidó hasta que se presentó la ambulancia en la vivienda de Maestro Arrieta.

La conversación telefónica del 112 constata el aplomo que tuvo el chico para hacer frente a tal complicado momento. «¿Está mejor tu madre?, le preguntaron a Manuel. «Parece ser que sí», respondió con calma el pequeño héroe, quien después abrió la puerta a los sanitarios desplazados.

Su madre muestra su orgullo por la distinción entregada por parte del Ayuntamiento de Castelló el pasado día de San Miguel «Estoy muy agradecida; para mí es un orgullo», relataba ayer a este diario mientras esperaba que su hijo terminara de entrenar por la tarde en el campo del Gaetà Huguet. «Se ha hecho un hombrecito», resaltaba Carmen, quien tiene otro hijo de 27 años que ya se encuentra independizado.

Manuel Mateo Salas estudia sexto de primaria en el colegio El Ejército. El reconocimiento fue uno de los momentos más emotivos en el acto celebrado en la plaza Mayor el viernes con motivo del día de la Policía Local . La propia alcaldesa, Amparo Marco, recibió al pequeño y le dio la enhorabuena por su valerosa acción de socorro. «Estamos orgullosos de ti», subrayó.



Otros actos reconocidos

En dicho evento, el consistorio de Castelló también destacó la labor de Sergio Prades Luque, un bombero del consorcio provincial, quien salvó la vida a un bañista cuando estaba libre de servicio. La medalla de oro del cuerpo fue entregada a Ernesto Gómez Andújar.