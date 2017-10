Prisión sin fianza por el atropello mortal en María Agustina

El juzgado de Instrucción número 1 de Castelló, en funciones de guardia, ordenó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor de 19 años detenido el pasado domingo por atropellar mortalmente a un peatón en la plaza María Agustina y, posteriormente darse a la fuga. El juez le imputa los delitos de homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El detenido está citado para declarar el próximo 11 de octubre en calidad de investigado en una causa abierta en otro juzgado de Instrucción de Castelló por un delito contra la seguridad del tráfico -conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas-. El joven no compareció el 19 de septiembre al juicio rápido al que había sido citado por la policía por esta causa. Según han confirmado fuentes de la Policía Local, el joven cuenta con dos antecedentes por conducir ebrio. En una de las ocasiones todavía no tenía el carné de conducir. La última vez en la que dio positivo fue hace 15 días, cuando quintuplicó la tasa permitida. Tras el atropello no se le pudo practicar debido el tiempo transcurrido desde el suceso y hasta la detención. En esas dos ocasiones se le imputó un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol.

La víctima es un joven de 26 años que ha permanecido en situación de muerte cerebral en la UCI del Hospital General hasta anoche, cuando falleció.

Por otro lado, la Policía Local de Castelló detuvo ayer a un varón de 43 años por un presunto delito de tentativa de robo con fuerza en las cosas al intentar sustraer objetos del interior de un vehículo.