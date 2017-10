El Villarreal busca un nuevo triunfo en la Premier Cup

El combinado sub-23 del Villarreal, compuesto por futbolistas del primer filial (doce) y del segundo (seis) ya se encuentra en Londres donde esta tarde a las 20.00 horas se enfrentará al West Ham sub-23 dentro de la segunda jornada de la Premier League International Cup 2017-18 que enfrenta a veinticuatro filiales de diferentes países europeos. En la primera jornada hubo triunfo amarillo ante el Benfica (3-2).

El partido se disputará en el estadio Dagenham & Redbridge FC y el combinado de jugadores del Villarreal volverá a estar dirigido tanto por Igor Tasevki y Luis Arnau, como el domingo pasado en el campo del Ebro, a la espera de que el club anuncie el nombre del nuevo inquilino del banquillo. La tercera y última jornada de la fase de grupos se jugará el martes, 14 de noviembre contra el Tottenham Hotspur, a las 20.00 horas, en el campo Stevenage.

Los citados para el partido son los porteros Diego Fuoli y Josele Martínez (del C); los defensas Juan Ibiza, Migue Leal (del C), Pau francisco Torres, Ramón Bueno, Genís, Roger Riera y Álex Quintillà; los centrocampistas Sergio Lozano, Fran Álvarez, Akale, Leandro (todos del C), y Morlanes, Pedrito, Akale y Leandro; y los delanteros: Simón Moreno, Adriá Dalmau y Darío Poveda.

La expedición regresará mañana sobre las 16.00 horas al aeropuerto de València y desde el viernes preparará el partido de Liga contra el Hércules del domingo en el Mini Estadi a las 12.00.



En busca de un técnico

El Villarreal ha sondeado a varios entrenadores para ocupar la vacante que hay en el banquillo de primer filial, tras el ascenso de Javi Calleja al primer equipo. Ha trascendido que el club ha hablado con el cordobés Alberto Toril, ex del Racing de Ferrol, Albacete, Real Madrid juvenil y Elche la temporada pasada 2016-17; también con el zaragozano Fernando Soriano, que la temporada pasada entrenó al Almería; al igual que con el valenciano Miguel Ángel Mullor, ex del Benigánim durante cuatro temporadas, y del Ontinyent en las dos última, con ascenso a a Segunda División B, la recién finalizada campaña. Y no se descarta a Igor Tasevski, que podría también tener su oportunidad para ser el primer entrenador del Villarreal B.