Denuncian que la base del SAMU del Grau está en un barracón sin agua potable

El Sindicato de Enfermería Satse en Castelló ha denunciado la "insostenible" situación de las instalaciones de la base de SAMU-Emergencias de Castellón, ubicada en el Aeroclub del Grau, la cual --ha dicho-- está un barracón y no cuenta con agua potable.

Esta base de SAMU, dependiente de la Conselleria de Sanidad, tiene una ubicación "pésima", según el sindicato, que ha añadido que las condiciones, tanto de los barracones en los que el personal realiza las guardias como del terreno en el que se asientan los mismos, son "deficitarias, insalubres y vulneran los más elementales principios de prevención de riesgos laborales".

En abril de 2015, Satse Castellón denunció la situación del barracón ante Inspección de Trabajo, quienes, tras comprobar la situación, remitieron un requerimiento a la Conselleria de Sanidad para que pusiera solución lo antes posible.

"Esta solución pasaba por trasladar la base a una vivienda cercana para que el personal que hacía las guardias contara con unas condiciones dignas de habitabilidad", ha explicado Satse. Sin embargo, ha lamentado que la Generalitat Valenciana "tiene paralizado el alquiler de dicha vivienda, ya que, al tratarse de un contrato público, requiere su paso por la abogacía de la Generalitat, Hacienda autonómica y la Intervención de la Generalitat".

Según el sindicato, la base de SAMU está instala en tres casetas prefabricadas o barracones situadas juntas que no disponen de agua potable ni hornillo para calentar o preparar la comida -las guardias son de 12 horas y la base se encuentra alejada-.

El diferencial de la luz se encuentra ubicado a más de cien metros de los barracones, tras una zona de escombros, "que necesariamente deben atravesar los trabajadores para alcanzarlo". Es frecuente que, en plena noche, se dispare el diferencial y para restaurar la luz deben hacer un trayecto "con riesgo, peligroso e incómodo", ha apuntado el sindicato.

Así mismo, ha denunciado que el acceso a los barracones tiene un desnivel y ha tenido que ser compensado poniendo palets de obra, "que por razones obvias, no es la mejor opción, ya que ello no evita el riesgo de caída". Además, ha señalado que las casetas no tienen los cerramientos adecuados y permiten el paso de animales y suciedad. De hecho, periódicamente, tienen que ser desratizadas "por detectarse heces de roedores dentro de los barracones".

En lo que respecta al terreno en el que se asientan las casetas, Satse ha señalado que es un firme de tierra "acusadamente irregular y cuando llueve se forman estancamientos de agua y barro que lo hacen impracticable".

"El personal que se ve afectado por las lamentables condiciones descritas se integra por un total de cuarenta personas, de los que veinte son enfermeros/as, doce médicos, cuatro pilotos, dos conductores/as de ambulancia y dos mecánicos. En cada guardia de 12 horas hay presente un piloto, un copiloto, un mecánico, un conductor, un médico y un enfermero", ha finalizado el sindicato.