Invasor contra exòtic

Lluita contra les espècies al·loctones. El morrut negre devora les atzavares del Paisatge protegit de la desembocadura del riu Millars, el que permet reduïr la població d'esta espècie que, al seu temps, impedeix el desenolupament de la població vegetal nativa, sobre tot en els penya-segats

Recentment la guarderia del consorci riu Millars ha detectat la seua presència en el paisatge protegit de la desembocadura i ha pogut comprovar els efectes devastadors que provoquen els coleòpters sobre aquestes plantes originàries de Mèxic. «L'atzavara fa segles que està entre nosaltres. Va arribar a Espanya després de la conquesta d'Amèrica. Es va dur perquè de la planta s'extreien unes fibres molt resistents usades en la fabricació de cordes i altres tèxtils. El morrut negre també és originari de Mèxic, de fet allí és la principal plaga de l'atzavara, ja que aquesta planta s'explota comercialment per a produir tequila. El morrut negre ha arribat ací de manera fortuïta, no sabem exactament de quina manera. El que sí que hem descobert és que actua com un organisme de control biològic per a aquesta espècie catalogada com a invasora a Espanya», explicà Vicente del Toro, tècnic de Vaersa i expert en flora exòtica.

La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic ha decidit no actuar contra el morrut negre, ja que és una espècie que incideix de manera exclusiva sobre l'atzavara. De fet, és un coleòpter monòfag que s'alimenta quasi per complet d'aquestes plantes nord-americanes. «El morrut negre pràcticament no menja altra cosa que atzavares encara que a vegades ataca a les àloe vera. Aleshores s'ha decidit no actuar sobre aquest coleòpter perquè és un insecte que no provoca danys a les espècies autòctones però sí que ataca de manera directa a altra planta exòtica invasora catalogada com és l'atzavara, per tant genera un benefici ambiental», segón puntualitzà del Toro.

L'atzavara està inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores. És originària de l'est de Mèxic i en l'actualitat es troba amplament naturalitzada per totes les províncies litorals mediterrànies, des de Girona fins a Huelva. A la Comunitat Valenciana és una de les espècies exòtiques amb major grau d'ocupació.



Control biològic

Aquestes plantes són especialment greus sobre els ecosistemes dunars i penya-segats on competeixen eficaçment per l'espai amb la vegetació nativa, segons informació del Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana. «Erradicar l'atzavara és impossible, ja que està molt estesa i a més no disposem dels mitjans per a fer-ho alhora que és inviable econòmicament. Tampoc és una espècie que provoque danys tan greus sobre el medi ambient que justifiquen la seua completa eliminació. Però ara veiem com gràcies al morrut negre s'està limitant enormement la seua expansió», ha acabat explicant el tècnic de Vaersa.

Cada volta més sovint, des de els organismes de control de plagues s'utilitzen modes biològics per a equilibrar els ecosistemes. Una de les aplicacions es dóna en la citricultura, tot i que, en alguns casos, s'aplica també per al control del mosquit tigre, com a la ciutat de Castelló.