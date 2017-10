Torres: «Podemos estar entre los cuatro primeros»

Pau Francisco Torres, defensa del Villarreal B, está convencido de que el filial amarillo está capacitado para luchar por estar entre los cuatro primeros clasificados y con ello disputar la fase de ascenso a Segunda División. El zaguero vila-realense reconoció que esta temporada se ha producido en la plantilla un cambio generacional «muy importante y brusco, pero pese a ello el equipo está rindiendo muy bien».

El central de la escuadra amarilla explicó que desde que empezó la temporada «hemos ido ganando partidos y cogiendo confianza, por lo que hemos visto que podemos estar ahí arriba y vamos a luchar por ello». El equipo del que ahora cogerá las riendas el veterano Miguel Álvarez, de momento no conoce la derrota tras haber disputado siete jornadas, con cuatro victorias y tres empates en su haber.

El domingo, el Villarreal B recibirá a uno de los equipos más peligrosos y potentes del grupo como es el Hércules, conjunto alicantino que, de momento, no ha empezado con buen pie la temporada. En este sentido, Pau Francisco Torres aseguró que la escuadra blanquiazul es un rival que, a priori, «tiene que estar en la zona alta de la tabla, aspirando a pelear por el ascenso. Por eso no será un rival fácil y por nuestra cabeza en estos momentos solo pasa en conseguir la victoria ya que en nuestro campo no queremos perder más puntos».

Para la cita del domingo la escuadra de la Plana Baixa dispondrá de casi todos sus efectivos, salvo los lesionados Joan Femenías y Mario González, a parte del portero Ander Cantero, que está con la primera plantilla.