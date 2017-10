El ayuntamiento concluye que el acceso a la azotea se produjo desde las terrazas

El informe de la Policía Local de Castelló a fin de esclarecer lo ocurrido el pasado 30 de septiembre, cuando dos individuos accedieron a la terraza del ayuntamiento para lanzar octavillas y desplegar una pancarta a favor del referéndum de Cataluña, concluye como hipótesis más «verosímil» que los asaltantes irrumpieron en la azotea desde la terraza de alguno de los cinco edificios que colindan con el consistorio.

Aunque las conclusiones de la investigación policial no descartan al 100 % otras tesis, como que un tercero hubiese facilitado el acceso a los componentes de las Brigades Antifeixistes, las evidencias refuerzan la teoría que el bipartito ha defendido desde el primer momento. Esto es, que los asaltantes entraron por uno de los terrados, o incluso a través de un tejado pese a su peligrosidad.

La Policía Local no solo se apoya en las pruebas, como la existencia de un cuerda en la azotea, para considerar dicha suposición como la más creíble. También ha elaborado un vídeo, en el que varios agentes, actuando como figurantes, reconstruyen esa posibilidad. El documento visual, que forma parte del expediente que se remitirá tanto al Ministerio Fiscal como a la Policía Nacional, cuestiona la entrada al ayuntamiento el día anterior aprovechando las visitas públicas, ya que «estamos hablando que dos personas habrían tenido que dormir la noche del viernes al sábado escondidos en alguna dependencia sin ser localizadas», subrayan los dos intendentes generales, José Luis Carque y Francisco Javier Genovés.

Del mismo modo, sobre el percance en las cámaras de seguridad, cuyo sistema de grabación dejó de funcionar desde la noche del 12 de septiembre, el informe policial determina que la avería se debió al «deterioro de un cable de cobre no manipulable», precisa Carque.

«Estamos hablando de unas cámaras muy antiguas, que ni siquiera tienen conexión de fibra óptica. Es un sistema deficitario, que también se comunicó anteriormente y ahora al concejal (en alusión a Antonio Lorenzo, edil de Seguridad Pública)».

El día de los incidentes los únicos dispositivos de seguridad que funcionaron son dos cámaras situadas en el parking y en el exterior, instaladas más recientes en el tiempo, y que «no recogieron el paso de ninguna persona. Además, tienen un sistema de alerta, de manera que se activan cuando perciben movimiento», explica Carque.

Ante lo ocurrido, y según adelanta Lorenzo, el Ayuntamiento de Castelló ya ha comenzado a mejorar la seguridad de los edificios municipales. En el caso del propio consistorio, además de proceder a sustituir las cámaras defectuosas, se está valorando levantar alguna barrera física en la azotea para evitar que cualquier persona pueda acceder a través de los tejados colindantes. La altura y su material dependerá de un informe de los ingenieros y de las fuerzas policiales.

«No ha habido una política de seguridad global del patrimonio municipal durante estos años y lo estamos cambiando. No era razonable los instrumentos pasivos que había hasta ahora. Por eso la necesidad de una sala de Emergencias en Tetuán XIV», asegura Lorenzo.

Las explicaciones del edil no convencen a los partidos de la oposición. Así, el PP, en un comunicado de su portavoz, Begoña Carrasco, insiste que en «los asaltantes pudieron tener colaboración interna. Que las cámaras estuvieran inactivas no valida la teoría del salto, no es un hecho probado». Por su parte, el representante de Ciudadanos, Vicent Vidal, lamenta que «por culpa de la negligencia del responsable de Seguridad Ciudadana, el informe de la Policía Local sobre el incidente del pasado sábado solo se base en hipótesis y no pueda aportar ninguna prueba concluyente a la investigación».