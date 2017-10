«El diálogo tiene que prevalecer en esta semana, que está pensada para pasarlo bien»

Merche Galí afronta con mucha responsabilidad sus primeras fiestas como alcaldesa de Almassora, sobre todo para garantizar la seguridad y que todo salga bien. Galí espera que, al terminar los festejos, «podamos decir que se han desarrollado sin incidentes graves y que la participación ha sido multitudinaria».

Merche Galí tomó el testigo de Susanna Nicolau el pasado mes de junio y estas son sus primeras fiestas patronales como alcaldesa de Almassora. Para la primer edil, la preparación de las fiestas del Roser comporta un enorme trabajo que lleva preparándose durante mucho tiempo con el objetivo de que todo salga bien.



Sus primeras fiestas como alcaldesa de Almassora. ¿Qué siente y cómo espera vivirlas? ¿Qué expectativas tiene?

Siento muchísima responsabilidad, sobre todo para garantizar la seguridad y que todo salga bien, y al mismo tiempo un inmenso honor por poder vivir las fiestas desde un punto de vista diferente, privilegiado. Las viviré trabajando y, si puedo, me escaparé algún rato con la familia y los amigos. Espero que, al terminar, podamos decir que se han desarrollado sin incidentes graves y que la participación ha sido multitudinaria.

¿Cómo va a conjugar los compromisos laborales con los personales?

Mi compromiso 100% en estos momentos es con Almassora y con la responsabilidad que lleva aparejado mi cargo. Por eso, una vez más, tengo que pedir la comprensión de mi entorno más cercano, al que no podré dedicar todo el tiempo que me gustaría.

¿Cómo se prepara la localidad de Almassora para estos festejos patronales?

Comporta un trabajo enorme que lleva preparándose mucho tiempo, semanas, para que todo salga bien. El operativo de seguridad es el que más preocupa para que no haya incidentes, pero las fiestas también suponen un esfuerzo para el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística por el montaje de escenarios y para los operarios de limpieza para mantener el decoro de la ciudad día a día. A todos ellos se suman los voluntarios de la Junta Local de Fiestas, cuyo papel es clave en esta semana.

Aunque apenas han pasado unos meses desde su toma de posesión, ¿qué elementos ha querido introducir en estas fiestas?

Uno de los aspectos que más me preocupaba era la limpieza y el reciclaje. Tendemos a relajar las buenas costumbres durante las celebraciones y en esta ocasión hemos querido incentivar a las collas y peñas para que reciclen vidrio. Ya les hemos entregado bolsas para facilitar la recogida selectiva de residuos y, por primera vez, un acuerdo con Ecovidrio premiará a aquellos que más vidrio recojan.

¿Qué elementos en materia festiva ha recibido de su predecesora, Susanna Nicolau?

Más bien ha sido al contrario porque le he dejado en herencia las campañas contra el machismo y el maltrato que inicié cuando era concejala de Igualdad. Ha recogido el testigo con pegatinas y chapas que llevan mensajes por la tolerancia. Las dos estamos muy concienciadas en ese aspecto.

¿Con usted como alcaldesa va a acabar el debate sobre la participación de la corporación municipal en actos religiosos? ¿Y sonará el himno nacional?

En Almassora ese debate no ha existido hasta la fecha porque únicamente la agrupación Se Puede manifestó al inicio de la legislatura su deseo de no participar en estos actos y así ha sido desde el primer momento. Respecto al himno nacional, sí, sonará en aquellos actos donde es costumbre. Me comprometí a que así sería y sonó la misma tarde del día mi investidura como alcaldesa, coincidiendo con la procesión del Corpus.

Otro debate también muy actual es el referente al toros sí, toros no. ¿Se pueden entender las fiestas del Roser sin toros? ¿Cómo actúa Almassora para evitar que los antitaurinos boicoteen algún acto previsto?

La tradición de los 'bous al carrer' está sobradamente documentada en Almassora desde hace prácticamente tres siglos y en la actualidad no se pueden entender las fiestas del Roser ni tampoco las de Santa Quitèria sin toros. La multitudinaria asistencia a la Vila en cada tarde de toros es la mejor muestra de que una mayoría está a favor de estas celebraciones. El dispositivo de seguridad es el que vela para garantizar el correcto desarrollo de los actos y en el caso de los festejos taurinos, se suman los colaboradores voluntarios.

¿Cómo ha sido el trabajo con la Junta Local de Fiestas?

Constante y disciplinado. Nadie sabe el trabajo que conlleva este departamento hasta que uno no está dentro de él. Agradezco profundamente esa dedicación que demuestran sus integrantes que, no olvidemos, ejercen una labor totalmente altruista.

¿Qué ventajas tiene el haber retrasado las fiestas para que coincidan con los festivos del mes de octubre? ¿Algún inconveniente?

Valoramos con la concejala de Fiestas este aplazamiento, que es solo de una semana, y creemos que puede favorecer la participación de los vecinos pero también de municipios cercanos aprovechando los diferentes días festivos. La programación lo va a notar de forma considerable porque las vísperas de festivo habrá más actividades hasta la noche dado que la mayoría no tendrá la presión de las obligaciones laborales del día después.

Ahora estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, ¿cómo va a cambiar la seguridad respecto a anteriores fiestas?

Ese fue uno de los puntos que tratamos en la junta de seguridad para preparr los festejos. Como otros municipios con características similares, tomaremos medidas 'antiatropello' y contaremos con el apoyo de todos los cuerpos de seguridad públicos, además de un equipo de seguridad privada.

¿Y como se trabaja para intentar conciliar el descanso de los vecinos con las fiestas?

Desde la educación. Estoy convencida de que la convivencia perfecta tiene que producirse con la voluntad de ambas partes y la empatía hacia los demás. El diálogo tiene que prevalecer en esta semana que está pensada para pasarlo bien y compartir buenos momentos, no para discutir ni generar conflictos.

Personalmente, ¿con qué actos se queda para las fiestas?

Es complicado elegir en un programa que incluye más de un centenar de actividades, pero me hace especial ilusión ver la plaza llena en la noche del 'sopar de pa i porta', escaparme a algún concierto, volver al 'cadafal' en las tardes de toros... Soy incapaz de decantarme por alguno en concreto.

Un consejo para que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de las fiestas

Les traslado la invitación de la concejala de Fiestas y de la reina y su corte de honor para que compartan con nosotros una semana de hermandad con una programación totalmente gratuita. Y que lo hagan con respeto y civismo hacia los demás y hacia el mobiliario urbano. Zapatillas cómodas y ganas de pasarlo bien son la mejor receta en estos días.