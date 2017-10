«Es un honor saber que han confiado en mí para un cargo tan importante»

Paula Cubertorer Llop encara con muchas ganas las fiestas del Roser y va a aprovechar al máximo todos los momentos.

P ¿Qué balance puede hacer desde que comenzó su reinado en Almassora?

R Creo que he mejorado como persona, me ha ayudado a madurar, saber estar en todos los sitios, afrontar críticas y situaciones de nervios de la mejor manera posible y sobre todo abrirme más a la gente.

P ¿Con qué momento o momentos se queda de las fiestas de Santa Quitèria?

R Cada momento es especial, tanto los toros, por lo bien que lo pasamos, como las procesiones por poder vivirlas desde otro punto de vista. Pero siempre digo que me quedo con el día de la presentación, que siempre te dicen que va a ser especial pero no sabes lo que es hasta que te ponen la banda y tienes que saludar a todo el pueblo. Es una noche mágica y especial.

P ¿Cómo vivió el Pregón?

R Ya me había subido dos veces en esa carroza ya que fui una de las niñas encargadas de llevarle la banda a mis primas, cuanto Marta fue dama en el 2005, y mi prima Mireia fue reina en el año 2010. Pero nunca lo había vivido como reina, lo que me pareció una experiencia increíble y bastante más divertida de lo que podía recordar.

P ¿Qué actos espera con más ganas de estas fiestas?

R Los toros porque es donde más disfrutamos, además de lucir nuestros trajes que hemos elegido con tanto cariño. También la procesión de la Verge del Roser porque las calles se llenan de gente y sientes emociones inexplicables.

P ¿Cómo es vivir los festejos siendo reina de las fiestas?

R Es un orgullo poder vivirlas como reina y un honor saber que han confiado en mi para un cargo tan importante como este. Las fiestas pasadas superaron mis expectativas. Estuvieron repletas de emociones y sentimientos que nunca olvidaré. Y aunque sea difícil superar las fiestas de Santa Quitèria, creo que estas las disfrutaré más ya que ahora no tengo falta de experiencia.

P ¿Qué significan las fiestas del Roser para los vecinos de Almassora? ¿y para usted?

R La semana del Roser es una de las más especiales del año para Almassora. La gente sale a la calle a divertirse por lo que se crea un ambiente muy favorable para el pueblo. Para mí sin duda alguna serán otras fiestas mágicas ya que forman parte del año más importante de mi vida y espero disfrutarlas al máximo.

P ¿Cómo está siendo vivir esta experiencia con sus damas?

R La verdad es que me ha tocado una corte de honor que no la cambiaría ni aunque me pagaran. Nos conocíamos de antes por lo que la armonía entre nosotras ha sido magnífica, hemos hecho una piña increíble tanto nosotras como los padres. Estoy segura de que nuestra amistad va a perdurar muchos años.

P ¿Y qué tal con el ayuntamiento y la Junta Local de Fiestas?

R La junta nos ha tratado de maravilla y, como los comentábamos el otro día mis damas y yo ´nos tienen muy consentidas´ (risas). El trato ha sido genial son muy buenas personas y siempre nos han ayudado en todo lo que hemos necesitado.

P ¿Qué consejos daría a las jóvenes que quieran presentarse a reina?

R Que disfruten al máximo. Aunque sea difícil de creer, lo más preciado que tenemos este año es el tiempo. El tiempo vuela y hay que saber sacar todo el jugo en cada momento.

P Y si pudiera, ¿volvería a ser reinas de las fiestas de Almassora?

R Sí, porque es una experiencia que vale la pena, además de disfrutar y mejorar como persona.