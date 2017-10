«El programa es muy extenso pero no sobra nada ni nadie»

«El programa es muy extenso pero no sobra nada ni nadie»

Isladis Falcó describe el programa festivo como completo y diverso, y más amplio que en otras ocasiones. También destaca la seguridad y el trabajo de las peñas.

¿Cómo afronta estas nuevas fiestas patronales al frente de la concejalía de Fiestas?

Con la misma ilusión y la misma responsabilidad que la primera vez. La veteranía da cierta seguridad en algunas cosas, pero cada nueva edición plantea retos diferentes a los que me enfrento junto al equipo de la Junta Local de Fiestas, que son mi sombra en estos días.

¿Qué actos no pueden faltar en las fiestas del Roser?

El día en honor a la patrona, las jornadas gastronómicas, las exhibiciones taurinas, las actividades infantiles, el deporte. El programa es muy extenso pero no sobra nada ni nadie. Al contrario, cualquier propuesta es bienvenida.

¿Cómo describiría la programación para estos festejos?

Creo que es completa y diversa, más amplia que en otras ocasiones porque así nos lo ha permitido el hecho de retrasar las fiestas una semana para que coincidieran con los días festivos. Cuando doy por cerrado el programa, antes de presentarlo, siempre me hago la misma pregunta: '¿he atendido todos los intereses?'. Creo que así es.

¿Cómo se consigue ofrecer 109 actos gratuitos durante las fiestas?

Tirando de calculadora. Ajustando el presupuesto al máximo y con mucha voluntad por parte de la Junta Local de Fiestas para buscar presupuestos y valorar oportunidades.

¿Y por qué se ha decidido incluir una jornada taurina dedicada a las vaca y recuperar las vacas enfundadas?

Fue una petición de un grupo de aficionados taurinos y me comprometí con ellos a que, si estaba en mi mano, lo haríamos. También lo hicimos en mayo, cuando pidieron recuperar el antiguo trazado de la entrada de vacas, funcionó bien y ahora lo mantendremos. De igual forma, hemos hecho unas obras de mejora en los corrales para mejorar las condiciones de los toros mientras estén aquí y hemos ampliado las medidas de seguridad para recordar que está prohibido acceder al recinto con vidrio y latas y que el uso de cámaras y móviles tiene que ser responsable para evitar accidentes.

¿Y cómo se viven los actos taurinos en Almassora?

Como algo casi sagrado. Para los que somos aficionados taurinos la confección del cartel, la diversidad de encastes, la presencia y el correcto desarrollo de cada festejo es un ritual. Además, los toros suponen un motor económico muy potente debido a los diversos sectores que se ven favorecidos por esta actividad.

¿Qué protagonismo tienen las peñas en las fiestas?

Es indudable que son el alma de las fiestas junto a la reina y las damas. Organizan campeonatos y actuaciones musicales, se encargan de animar la Vila durante toda la jornada, aportan el espíritu festivo de requieren las celebraciones y pagan 13 de los 14 toros del cartel. No se les puede pedir más, su esfuerzo está demostrado.

Por último, ¿cuál es la prioridad desde la concejalía de fiestas?

La seguridad. Estos días paso muchos nervios por la incertidumbre de que todo salga bien. Hasta que no se dispare la última carcasa del castillo de fuegos artificiales no me quedaré tranquila. Siempre hay cosas susceptibles de mejorarse pero para mí lo fundamental es que Policía y equipo sanitario intervengan lo menos posible a lo largo de la semana, síntoma de que ha imperado la normalidad.