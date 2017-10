Dani Raba hace justicia en el tiempo de descuento

Que los partidos no acaban hasta que pita el colegiado lo podría explicar el Hércules que ayer fue penalizado por su tacañería en la segunda parte. Es que Dani raba, el delantero cántabro reconvertido a centrocampista, remató con todo en el minuto 92:13 al fondo de las mallas, para hacer justicia. El Villarreal B ganó y sigue invicto tras una primera parte muy gris. Tras el descanso, el monólogo amarillo encontró la recompensa en el descuento. Buen estreno del técnico Miguel Álvarez en el banquillo del filial. Su equipo sigue invicto.

El primer once del entrenador jienense del filial amarillo presentó tres novedades respecto al que saltó al terreno de juego del Ebro y empató siete días atrás. Sólo repitó el centro del campo con los insustituibles Chuca, Imanol, Raba y Leo Súárez. En la portería reapareció Ander Cantero al descansar el primer equipo; con la entrada de Enric Franquesa se volvió a jugar con un lateral puro; y delante el joven ariete Simón Moreno acompañó al pichichi Adrià Dalmau.

Con mucha intensidad arrancó el partido. A los 53 segundos los alicantinos ya reclamaron penalti sobre el lateral diestro castellonense Juanjo Nieto. El colegiado decretó saque de portería. Hubo toma y daca. Los dos equipos propusieron. Jugaron al ritmo de Dani Raba y Leo Suárez (los locales) y de Pepelu García, Óscar Díaz y José Luis Miñano (los visitantes). En el Villarreal B faltaba un canalizador.

Avisó primero el filial amarillo en el minuto 10 con una entrada por la izquierda que acabó con un zapatazo al palo izquierdo de Falcón. Perdonaron unos, pero no los otros. Un monumental error del central Roger Riera habilitó para el goleador visitante Carlos Fernández que desde la frontal del área lanzó un pepinazo imparable. 0-1 y a navegar contra corriente y contra un experimentado rival. No estaba cómodo el Villarreal B y el 0-2 no llegó de milagro: Miguelón sacó desde la línea de gol un potente chut de José Gaspar.

Las ocasiones del Villarreal B llegaron tras intentonas de Dani Raba, mientras que Dalmau y Simón corrían mucho, pero sin balón. Delante el filial estuvo muy deficiente. El Hércules se limitó a controlar. Al filo del descanso Enric Franquesa se escurrió por la izquierda, le pasó el cuero a Chuca y éste, tras entrar unos metros en el área engatilló al fondo de las mallas. Golazo para igualar y llegar al descanso.

El segundo acto comenzó con los mismos protagonistas, pero a los tres de la reanudación Dalmau, tras ver amarilla, se lesionó y fue sustituido por Darío Poveda. La escuadra de la Plana Baixa arrancó controlando la situación y puso cerco a la portería alicantina. En el minuto 61 sacó el sexto córner de la segunda parte. Leo Suárez tuvo dos ocasiones con trallazos de Leo Súárez, pero la más clara la tuvo el cántabro Dani Raba en el minuto 72, pero se la paró Falcón. El rechace lo envió fuera Miguelón. El propio Raba no perdonó en el minuto 92:13, para poner el 2-1, y estrenar a Miguel Álvarez con triunfo.