Con las alas mojadas

Escribo esta columna antes de que el martes inaugure un potencial estallido conjunto de catalanidad y de españolidad, a cada cual más enardecido, cada uno con su argumentario defensivo tras las proclamas, con astillas en las declaraciones, con el odio inserto en los ritmos circadianos de unos y de otros. Odiar con la misma facilidad con la que se sueña, odiar al antagónico con la naturalidad con la que se besa a un hijo, a una amante en un día de esos de lluvia cabizbaja. El odio se ha convertido en un bastión inexpugnable para las partes a estas alturas de la disputa y no parece haber mediación posible para siquiera atenuarlo. Odiar como el verbo más cercano y recurrente de la mesita de noche de las emociones cotidianas.

Desde hace muchos equinoccios me he confesado alineado con la libertad a decidir su propio futuro de un pueblo que se ha significado como tal sostenidamente en el tiempo. No en vano la democracia, que se sepa, sigue siendo un asunto de mayorías, pero como se teme que la catalana pudiera ser tal, máxime ahora, pese a todo el despliegue mediático contraprogramador, reduplicador de la propaganda de una España que ha sacado las banderas para oprimir, para exhibir su orgullo genealógico de nación dada a las sargentadas y otras asonadas sin ruido de sables, se le niega a Cataluña la posibilidad de prospectar, desde una legitimidad que debiera estar por encima de la legalidad, si son suficientes para iniciar una travesía en solitario bajo su responsabilidad de convertirse en un país náufrago, repudiado en una primera instancia, con seguridad, por un capitalismo atroz y corporativista. Por si acaso lo fueran, lo de suficientes, y el PP pasara a la historia como el partido que consintió la fractura de la actual Borbonia. Los espíritus de Aznar y de Jiménez Losantos orinarían con una frecuencia prostática si así ocurriera, sobre la tumba de Rajoy, que ya ha escogido su epitafio y que no es otro que «me gustan los catalanes porque hacen cosas».

En ocasiones, cuando el DNI me recuerda mi gentilicio, me reprocho el que no sepa querer más y mejor a la bandera. Pero cuando veo a homínidos como García Albiol exhibirla a modo de bufanda se me pasa. Y me refugio en mi propia patria, esa que me he fabricado sin condicionantes de partido, sin otras señas impuestas que mi propia evolución como humano con criterio propio, forjado a fuerza de lecturas y no de telediarios.

Mi rechazo surge espontáneo ante esta España que solo hincha el pecho cuando la propaganda se activa para azuzar a los españoles de pin rojigualdo en la solapa contra un pueblo que quiere emanciparse de ella y no cuando centenares de miles de universitarios ya lo han hecho, uno a uno, hastiados de la herrumbre que recubre a las instituciones, conocedores de que sigue imperando el «que inventen ellos» y hacia esos «ellos» migran, para contribuir con su ciencia lo que aquí les niega la política; la misma España que callaba cobarde cuando los centenares de suicidios ante la hecatombe de la crisis; esa España que se encogía de hombros ante la depauperación de la protección social; la España de los himnos inertes por entonces que se agazapó ante la dentellada sufrida por los dependientes cuando lo más empinado de esa crisis deshumanizó todavía más al comisariado político nacional que ha seguido permitiendo, además de los desmanes de la corrupción y de la conchabanza bancaria, que el padre de Rajoy siga ocupando la Moncloa como dependiente real, con dos médicos non stop a cargo de su persona y de los presupuestos generales del Estado, cuando tu padre y el mío murieron en la cama tras una agonía de meses y al cabo de escasas semanas de su abandono del planeta llegó Murphy con la ayuda tan aprobada como inservible en el lado de la mantequilla.

¿Cómo puedo, con semejantes premisas, hacer ondear la misma bandera de esa España de futboleros, adoradores del becerro de oro de la monarquía, opusianos belicistas y enfervorecidos defensores de la represalia, de la violencia incluso? Yo a España la quiero de otro modo, sin herencias, sin proclamas de periodistas domesticados por la hipoteca; la quiero geográfica, paisajísticamente, por proximidad, porque aquí se desenvuelven casi todos con los que comparto mi fragilidad. Sin ser asturiano lo soy mucho más que español en estos días, sin ser geólogo, me inclino por la tenacidad de los pliegues y las fallas que ante la recurrencia a una historia repleta de enfisemas de reyes que hicieron de Iberia siempre su negocio.

Sé que me reitero si escribo que, por encima de las leyes está la evolución que las conforma, que las exige, que las deroga y que las renueva del mismo modo que la lengua de los pueblos está por encima de academias y diccionarios. Aludir a la ley como único cobertizo en el que guarecerse, sin siquiera una alusión a la posibilidad de modificarla, de valorar cuando menos su revisión (pese a que la Constitución ya se pariera con ánimo inamovible, para garantizar la perpetuidad alternante de los prescriptores), se me antoja no sólo un acto de absolutismo sino una fechoría política de estos llamados liberales que no son sino los herederos de aquellos decimonónicos y aún más atrás en la cronología, cuya ocupación prioritaria era la de sostenerse a sí mismos.

Después, en el 36, cuando la República quiso derribar algunos de los contrafuertes de la historia, aparecieron Franco y sus generales carniceros y renovaron el esplendor de la patria ancestral con sus gestas en las tapias y en las plazas de toros. No importó que el abrillantado de la historia de un país que se pretende incluso más fuerte que la tectónica de placas: eterno, sin una concesión al rediseño, tuviese el precio de un millón de muertos. A la postre, los muertos eran gentes rudas, recubiertas con el fuselaje del analfabetismo, y cuatro poetas que rimaban metáforas de barro. Y si menciono a Franco es porque su legado parece continuar vivo en los métodos futuros para sofocar cualquier alteración del orden secular de una nación venida a menos pese a tanto derroche de orgullo populachero y analfabeto.

Hace una brevedad he escuchado a otro homínido como Pablo Casado pronunciarse vibrante, con las comisuras de los labios rebañadas en una baba bélica que tanto motiva a los ejércitos acantonados en un ostracismo de paz, ahítos de darles uso al armamento únicamente en paradas y en maniobras, a propósito de la suerte de Puigdemont si persiste en su oxímoron de golpista democrático. Ni siquiera se ha molestado en velar la amenaza de que puede correr la misma suerte que Companys. Refuerza su alocución un rumorear de tensión militarista que sazona mi abatimiento, subversivo como me produzco ante cualquier conflagración que no sea dialéctica. Se le veía cómodo en su rictus de tirano reprimido. Creedme si os confieso que pretendía escribir, como cada octubre, del primer verdugazo del invierno en Siberia Oriental, ya con la nieve alfombrando aquellos ecosistemas hasta mayo, con el termómetro perpetrando los menos veinte. Pero creedme también si os manifiesto que mis vivas y mi España, no coinciden, hoy no, con el sentido de la mayoría de quienes lo declaman más enérgicos estos días de zozobra y patrias contrapuestas.

Mientras, en una de las alas esquinadas pero inviolables de la Constitución, el monarca cuya estirpe vino de Francia y fue repuesta, a dedo, por un dictador, sigue soñando caminos y discursos de la tarde.