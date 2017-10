Un «olvido» en el 9 d'Octubre 'oficializa' la Muixeranga como himno valenciano

La Banda Municipal de Castelló cerró el concierto oficial de los actos del 9 d'Octubre en la ciudad con una interpretación de la Muixeranga adaptada con arreglos para banda. Con ello, se dio categoría oficial como himno valenciano a la partitura, un hecho que han criticado tanto Ciudadanos como el Partido Popular y del que el equipo de gobierno asegura que fue «un error de coordinación y de protocolo».

En este sentido, desde el Gobierno municipal se alegó que fueron diferentes entidades las que organizaron los dos actos del 9 d'Octubre y que hubo descoordinación entre ellas. Por un lado, el desfile de Les Tres Cultures y el concierto de la banda municipal fue organizado por el departamento de Cultura junto a l'Aljama, Moros d'Alqueria y la Germandat dels Cavallers de la Conquesta; mientras que la organización de la entrega del premio Valencià de l'Any se coordinó entre la Fundació Huguet y el propio Ayuntamiento de Castelló.

En opinión del equipo de gobierno, el olvido del himno de la Comunidad Valenciana se debe a que no existe un protocolo ordenado que marca en qué acto debe sonar y aseguran que en 2016 fue la Banda Municipal quien lo interpretó, mientras que en 2015 culminó el acto de entrega de los premios Valencià de l'Any.

Respecto a este olvido, desde los responsables municipales se advirtió que no existe ninguna intención deliberada de obviar el himno valenciano, al tiempo que aseguran haber dado estas mismas explicaciones a las preguntas realizadas por el PP.

De hecho, el portavoz popular adjunto, Juan José Pérez Macián, acusó en un comunicado a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, de ser «la única responsable de que no se interpretara el himno de todos los valencianos en el Día de la Comunidad Valenciana».

Según manifestó Pérez Macián, «Marco pudo y no quiso que sonara el himno regional en la fiesta del 9 d'Octubre en Castelló» . Más allá, desde esta formación se indicó que «sentada, a primera fila, tenía delante en el escenario a la Banda Municipal de Música y hubiera bastado con indicarle al director, desde su mismo asiento sin tener que moverse, que procediera a interpretarlo como colofón del acto en la plaza Mayor».

Por último, Macián argumentó que «poner de excusa que el himno no sonó por un fallo de protocolo no tiene ni pies ni cabeza. Marco no contemplaba la interpretación del himno por nuestra Banda Municipal de Música desde que semanas antes se estaba fraguando la programación de actos por el 9 d'Octubre en los despachos».

En este sentido, el portavoz de Compromís y presidente de la Fundació Huguet, Ignasi Garcia, lamentó el olvido y lo atribuyó a un fallo de coordinación, aunque incidió en criticar a Begoña Carrasco por «publicar antes de que terminarán los actos que no iba a sonar el himno».