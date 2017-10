Diputación abre una línea de 1,7 millones para turismo

El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, señaló este miércoles que la tasa turística sería «negativa» para la provincia de Castelló y para toda la Comunitat Valenciana, pues, a su juicio, supone una «declaración de intenciones» que «trata de cobrar miseria para repartir miseria».

Al respecto, explicó en rueda de prensa que «cuando un cliente te visita y, al despedirse del hotel, en lugar de decirle 'gracias por haber venido' le dices 'me debes cinco euros' le estás diciendo 'es que no me apetece que vengas'».

La tasa «es una declaración de intenciones para no salvar nada porque se trata de cobrar miseria para repartir miseria», señaló Moliner, quien apostó por un modelo turístico «en el que al turista que venga se le despida de los hoteles diciendo 'gracias por haber venido, esperamos que vuelva'».

En este sentido, Moliner cree que el Consell está «claramente secuestrado en lo ideológico por partidos que defienden la turismofobia». «Cuando la línea argumental de un gobierno la marca un partido como Podemos, que está diciendo que no quiere que los turistas llenen las ciudades, no es raro que pretendan ahuyentarlos», añadió.

No obstante, subrayó que para eso está la sensatez de los gobiernos y cree que debería imperar el «sentido común» y, en este caso, --arguyó-- «el PSOE que haga valer su criterio, y si requiere el apoyo del sector y de los gobiernos para tomar decisiones desde la sensatez, lo va a tener con toda seguridad».



Línea de subvenciones

La Diputación de Castelló destinará 1,7 millones de euros a inversiones financieramente sostenibles abiertas a los 74 municipios turísticos de la provincia para «mejorar la competitividad turística y las oportunidades de futuro», según anunció el presidente de la Diputación, Javier Moliner.

La entidad suma este capítulo inversor a los 5,1 millones ya previstos en su presupuesto anual, lo que eleva la inversión en el turismo de Castelló a los 6,8 millones de euros.

«Esta tierra no puede crecer con tasas, sino con inversiones que nos ayuden a estar más preparados para generar mayor riqueza», indicó Moliner, quien incidió en que se trata de «impulsar la máxima competitividad del sector transformando nuestros recursos en productos turísticos».

Moliner apostó por adaptar el territorio de las comarcas de Castelló «a las demandas de un mercado tan exigente como es el turístico».