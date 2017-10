MÉS DEMOCRÀCIA

H i ha un monument que em va impactar quan vaig visitar Berlin. No és més que un senzill conjunt de blocs de formigó que es pot confondre amb un grup de bancs de pedra enmig d'un parc. A mesura que ens hi anem endinsant, però, la superfície sobre el que caminem es va enfonsant. Com a conseqüència, els blocs de pedra es van fent cada vegada més grans, de manera que quan arribem al centre del conjunt, ens sentim enmig d'un laberint, amb una sensació d'angoixa inquietant i sense saber com hem aplegat a aquesta situació. Es tracta del memorial de l'Holocaust, una metàfora encertada de l'arribada del feixisme a una societat: sense avisar, de manera progressiva, amb la complicitat de la majoria de la gent que, o no ho veu, o prefereix mirar cap a una altra banda. Ho descrivia molt bé aquell pastor protestant quan deia allò de «Primer vingueren a pels comunistes, després a pels jueus? i jo no vaig alçar la veu. Ara que venen a per mi, ja no queda ningú per a alçar la veu». Militar durant la Primera Guerra Mundial, havia participat en la repressió paramilitar dels comunistes després d'aquesta i posteriorment havia sigut simpatitzant de Hitler. L'acabaren tancant en un camp de concentració.

Per això observe amb preocupació l'auge progressiu i subtil del feixisme al món: a Europa, els partits d'extrema dreta van sumant adeptes; el país més poderós del planeta està presidit per un xenòfob i misògin impresentable; el fonamentalisme islàmic aprofita el descontent i la desestabilització per a guanyar terreny en una sèrie de territoris que durant dècades havien lluitat per construir una gran pàtria àrab laica; la violència contra les dones i el discurs hostil antifeminista també guanyen terreny. D'una altra banda, però, també criden l'atenció els milions de persones que, arreu del món, lluiten decididament per una nova ampliació dels drets socials i democràtics. Són persones que volen decidir, de manera racional i raonada, sobre les relacions econòmiques que mantenen amb altres països, o sobre quins productes tòxics estan diposades a menjar o respirar, o sobre quin model energètic volen per al seu territori, o sobre quines relacions socials i personals practicar, o sobre com gestionar els seus cossos. Són milions de persones, però, que comproven com els actuals sistemes polítics no estaven pensats per a això, encara que ens deixaren votar cada quatre anys. El 15-M, les Primaveres Àrabs, la gran marea feminista, el municipalisme en xarxa, el Nuit de Bout?, tots demanem «Més democràcia».

En aquest context, trobem també com diverses nacions del món volen decidir, legítimament, si continuen amb les mateixes relacions amb l'Estat del que formen part. Quebec o Escòcia són alguns dels exemples més recents. Altres, en canvi, es troben amb la negativa rotunda dels governs centrals, amb la repressió i la suspensió de facto dels drets civils com a resposta, sentant un precedent autoritari enormement alarmant. Crec que no cal dir a quin cas ens referim. Tinc la sensació que, en aquest moment històric que ens ha tocat viure, l'estat de dret clàssic, tal i com l'hem conegut fins ara, presenta clares mostres d'esgotament; la Història té aquestes coses. Amb aquest panorama, se'ns presenten dues opcions: o una involució autoritària com la que estem vivint aquests dies o una ampliació qualitativa de la democràcia com demandem milions de persones. Jo aposte clarament per la segona, i vostès?