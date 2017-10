Un equipo capaz de lo mejor y lo peor

El CD Castellón, capaz de lo mejor y también de lo peor, se ha convertido en un equipo reincidente en sus errores o despistes en los minutos finales. El conjunto de la capital de la Plana podría estar mucho más arriba en la tabla clasificatoria de no haber perdido tantos puntos en la recta final, cuando estaba por delante en el marcador y no supo cerrar bien los partidos, para de cerrar los marcadores con más goles o no dejando jugar al contrincante. Y eso que, por momentos, el equipo ofrece una imagen de grandeza y en otras ocasiones se pierde en el limbo futbolístico.

Desde la sorprendente derrota en el Estadio Castalia contra el Almazora en el minuto 92 (0-1) es cuando entra el tembleque entre los aficionados. Su equipo no cierra los partidos y, al mínimo desliz o error, los rivales le mojan la oreja. Ante los almassorenses el partido que se tenía que haber ganado con varios goles de diferencia, por el dominio y las ocasiones generadas, al final se perdió en el descuento con un gol de Pablo Roldán.

Sucedió más o menos lo mismo en el campo Enrique Miralles contra el Crevillente. Los jugadores que dirige Frank Castelló lograron remontar el 1-0, llegando al minuto 80 con el partido encarrilado (1-2). Pero los alicantinos empataron a dos y redujeron el botín de tres a un punto. Sucedió lo mismo hace pocos días contra el Roda en la Ciudad Deportiva Pamesa. Los albinegros hicieron lo más complicado que fue adelantarse en el marcador 0-1 y, por no saber defender bien al rival, este le empató en el minuto 76 con un gol de Charlie Meseguer. Otros dos puntos menos para el casillero del Castellón.

Y lo vivido el miércoles en el campo del líder Eldense también es para rasgarse las vestiduras. El empate se podría haber considerado bueno, pero el hecho de perder por dos puntos en el minuto 92 dejó al equipo de Frank Castelló chafado. Y el punto, a priori, no se veía como un mal resultado, pero dolió la forma en la que se encajó la igualada que dejó mucho más contentos a los muchachos de Dani Ponz que a los albinegros.

Ocho goles en nueve partidos

El Castellón lleva encajados ocho goles esta temporada tras haber disputado nueve jornadas de Liga. De ellos, tres llegaron en la primera parte y los otros cinco tras la descanso. Además, cuatro de esos cinco los encajó el equipo a partir del minuto 80 y dos de ellos en el 92. El primero se lo endosó Pablo Roldán (Almazora) y el segundo lo marcó Murci (Eldense).

Algo tendrá que reajustar el entrenador porque no es normal que un equipo de la categoría del Castellón y con la gran plantilla que tiene no sepa manejar bien los tiempos de los partidos en la recta final y no logre cerrar el marcador a su favor.