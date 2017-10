El PSPV critica al Gobierno por los consejos de la DGT para evitar la N-340

El alcalde de Santa Magdalena de Pulpis y secretario provincial de Infraestructuras del PSPV-PSOE en Castelló, Sergio Bou, manifestó este jueves que, a su juicio, «es el propio Gobierno del PP el que reconoce que la N-340 no es una vía apta para el Tráfico porque cuando llegan las operaciones especiales, como las de salida y regreso de vacaciones, o este puente del Pilar, es la propia DGT la que recomienda a los conductores que eviten la general y que transiten por la autopista AP-7».

De hecho, continuó Bou, «con motivo de este puente, he podido leer en distintas publicaciones que la DGT recomienda a quienes transiten por la N-340 una especial atención en el tramo entre Orpesa y el límite con la provincia de Tarragona», a lo que añadió, «y me parece bien, me parece muy bien que se den buenos consejos a los conductores para intentar evitar accidentes indeseados, pero llegados a este punto, me veo en la obligación de alzar la voz».