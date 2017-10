I SI APLIQUEM L'ART. 551?

M'hauran de creure si els dic que jo com expert constitucionalista no tinc preu. Entenent el preu com allò que algú està disposat a pagar per un bé o un servei. I per les meues opinions legals sobre la Constitució espanyola del 1978 ningú no donaria un mal maravedí! Lògic. He estudiat molt de dret, però no Dret. A classe estudiàvem la Constitució, però com estudiàvem dret romà, i tampoc no sóc cap expert en la usucapió. Però si vostés formen part d'eixe amable col·lectiu que llegeixen les meues columnes al Levante, ja saben que de mi no cal esperar un article acadèmic, així que ja es poden agafar a la cadira que comença l'espectacle.

L'article 155 de la CE és, segons els constitucionalistes experts, el «mitjà de control, de caràcter excepcional, que complement a l'ordinari recollit en l'article 153, de l'activitat de les comunitats autònomes». I davant de la DUI (que al final ha semblat més un DIU) del Parlament català, sembla l'escenari més probable en els pròxims dies. I per què? Doncs perquè l'article diu que es pot aplicar quan una comunitat no compleix les obligacions constitucionals o altres lleis, o actuaren de forma que atempte greument contra Espanya.

A Catalunya, o als dirigents de Catalunya (he de confessar que no ho tinc del tot clar) se l'acusa de malbaratament de fons públics per la consulta del 9-N (i el Tribunal de Comptes condemna als organitzadors a pagar-ho de la seua butxaca), se'ls acusa de no complir les resolucions del TC respecte a l'anul·lació de les noves lleis catalanes (allò d'aprovar lleis pel mètode abreujat en només 24 hores), se'ls acusa d'intentar assumir competències que no són seues. De suplantar la sobirania nacional. De fer un referèndum il·legal, que diu la Vice que mai va existir, però els acusen igual. D'adoctrinament a les aules i a la televisió pública. I no tardaran a dir que la tradició nadalenca del Tió ataca la convivència i uniformitat dels Reis d'Orient. A alguns qualsevol cosa que duga «Orient» els encanta. Encara que siga una plaça.

La història és què passaria si s'apliqués l'article 551? I vostés diran... N'hi ha tants? No, clar, però els més avesats ja s'hauran adonat que el 551 no és només un model de Levi's, és també 155 escrit del revés. I és per fer un joc. Què passaria si giràrem del revés tot este embolic. Si les autonomies (representants de l'estat als seus territoris) aplicaren un hipotètic article 551 a l'estat per vulnerar la Constitució i la resta de lleis, retirant-li les competències, assumint el control? Hi ha motius? Ho fa l'Estat?

Constantment. Fa unes setmanes el TC decretava que el Gobierno havia tornat a immiscir-se en les competències autonòmiques, en este cas en matèria de polítiques passives per l'ocupació. Sentències que posen en evidència la vocació recentralitzadora de l'Estat i en especial d'este govern, es compten per desenes. És la seua LOAPA poc dissimulada. I no fa altra cosa que dur al TC tota llei valenciana que no els agrada, la de la funció social de l'habitatge, la de la sanitat pública i universal... Saben que només presentant el recurs es suspén la posada en marxa de forma cautelar, i a esperar anys.

El referèndum dels catalans no tenia garanties suficients, sense entrar en les raons, jo també ho crec... Però quines garanties tenen les eleccions municipals, autonòmiques, estatals, si el partit que les guanya, el PP, ho fa amb finançament il·legal, en frau electoral? Les trampes de Camps, de Rita, de Mariano... El govern de Rajoy per boca de diversos Ministres van assegurar amb contundent reiteració que el rescat bancari no ens costaria ni un cèntim, i ja sabem que palmàvem 60 mil milions. Aproximadament el pressupost del Govern del Botànic per als 4 anys!!! Un escàndol. Però no hem vist al Tribunal de Comptes reclamar els diners als qui van decidir eixes ajudes. Ni embargar-li els comptes a Rajoy. Ni ho voran a TVE paradigma de la manipulació. Ni voran a les escoles de Soria o Guadalajara, explicar que fins a 1707 nosaltres érem un Regne independent.

La CE que tant costa de reformar, i que tant ens recorden que va ser votada pel poble, ha estat modificada pel tràmit d'urgència (article 150 del Reglamento de les Cortes Generales), tres cops. Per cedir sobirania a Europa, per abaixar-se els pantalons davant Europa i privilegiar el rescat bancari a les polítiques socials, i per canviar de Rei quan es fa fer públic que l'ara Emèrit, anava nu.

Però tranquils, que ja els havia advertit que este article és una de les meues bajanades. Ningú no es planteja seriosament aplicar el 551... Parlem? Hablamos?