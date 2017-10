Vila-real estudia ya las prioridades para el presupuesto 2018

El Ayuntamiento de Vila-real prepara ya los presupuestos municipales de 2018. Con este objetivo, la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ha solicitado a los ediles del equipo de gobierno que presenten sus prioridades de cara al año que viene, un ejercicio que, advierte, «volverá a estar lamentablemente marcado por el lastre del urbanismo del PP». «Los últimos cinco millones de euros en resoluciones del jurado de expropiación que hay que pagar y el riesgo de más de 50 millones que todavía penden sobre las arcas municipales nos obligan a ser muy prudentes a la hora de elaborar las cuentas del próximo año. Aun así, vamos a hacer un enorme esfuerzo para que esta herencia impacte lo menos posible, buscar soluciones para hacer frente a los pagos y garantizar que Vila-real seguirá avanzando», detalló Escrig.

«Estamos atravesando momentos muy delicados, tratando por todos lo medios de buscar soluciones al atolladero en el que, una vez más, nos ha metido una gestión urbanística irresponsable y nefasta, la de los gobiernos del PP, particularmente en su última etapa. Ahora, a pesar de haber pagado ya 30 millones en sentencias, préstamos y otro tipo de contingencias, nos llega este nuevo mazazo de cinco millones más», lamentó Escrig, quien recordó, tal como informó el alcalde esta misma semana, que el Gobierno central obliga a destinar el ahorro de 2016 a los bancos, por lo que no podrá usarse el superávit para llegar a acuerdos y empezar a pagar a los propietarios. «Nos gustaría poder decir que vamos a poder solucionar este tema y empezar un nuevo presupuesto enfocado en el futuro, libre del lastre del 'simpa' que hizo el PP con el urbanismo de nuestra ciudad. Pero la experiencia nos demuestra que no va a ser posible. Tenemos muchos proyectos y muy ilusionantes en mente, la convocatoria de ayudas europeas a la Edusi en el horizonte y otras líneas y programas que están llegando de otras administraciones en ámbitos clave como el empleo o el patrimonio, y Vila-real no puede permitirse el lujo de prescindir de todas estas oportunidades», advirtió. En este punto, Escrig recordó que recurrir a préstamos para pagar contingencias urbanísticas heredadas podría imposibilitar al consistorio optar a estas líneas de ayudas si se rebasa el límite de endeudamiento fijado por el Gobierno central.

Una vez recabadas las propuestas de los diferentes departamentos, el objetivo es acelerar los pasos para poder aprobar las cuentas del 2018 cuanto antes.