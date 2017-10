Hi ha moltes cançons que m'agraden. Fins i tot, algunes m'emocionen. Aquesta setmana, el número 1 del meu hit parade particular l'ha ocupat Yves Montand cantant uns inquietants versos de Jacques Prevert: «Les feuilles mortes». La primera versió és del 1945, però la versió d'un Montand ja madur, a l'Olympia de París, sincerament, m'aborrona. No me la puc traure del cap. La xiule mentre passege pel barri i el trajecte esdevé un itinerari sobre la memòria en forma de fulles mortes. El record esdevé una seqüència d'Angelópulos: primer, la remor de la llengua que va desapareixent; després, les formes d'ocupació dels espais públics i els hàbits de la gent en general. Fullaraca que s'amuntega en el rastell com ho fan els records d'un barri que ocupava el carrer, que esdevenia punt de trobada, camp de joc, estenedor de roba i la mateixa família vivint en la mateixa casa al llarg de generacions, i en les façanes, en les parets grises i negres de la qual s'acumulaven els successius estrats de la història.

Com si es tractara d'una pel·lícula expressionista, la realitat apareix envoltada en ombres que la desfiguren mostrant la seua veritat més abismal. El primer a desaparèixer va ser un taller menut on reparaven calcer. Els ataconadors van tancar quan la parròquia va preferir les sabates noves a reparar-ne les velles. A la sabateria li va seguir la vaqueria. Allí feia olor de sèrum, de llet agra, de bestiar. Després va ser el fuster, el taller de bicicletes, la bodega que expenia vi, moscatell, vermut, vinagre a granel, i la tenda d'ultramarins. ¿On està hui aquell món d'entramats de veïns, pauses i afectes? Podria aconformar-me veient tot el que ara tinc al voltant, que no és poc, tot i que massa uniforme: cafeteries amb terrassa, edificis de franquícies de roba, bancs, companyies d'assegurances, botigues de tecnologia, bars clonats, comerços retolats en anglés com si volgueren afegir-hi un plus de cosmopolitisme, de garantia tecnològica. Quan faig la vista enrere, de vegades no reconec ni el barri ni la ciutat. Probablement tampoc ningú em reconega a mi, i estiga vagarejant ja pels carrers com un fantasma. El barri escopeix els seus habitants en un gest que em recorda el de Saturn devorant els seus fills. Si som els que donem caràcter a les ciutats, ¿quin tipus de ciutat pot resultar de substituir ciutadans per negocis?

Supose que no descobrisc res a ningú si dic que vaig crèixer escoltant vinils posant-hi tota la meua atenció, sense fer una altra cosa alhora, sense distraccions. Els discos han estat paradisos de llibertat per als qui no teníem molt més, i representen a la perfecció el vertigen i la velocitat de les coses. La indústria discogràfica és interessant com a imatge paradigmàtica del que ha desaparegut al llarg del segle XX. Ningú pensava que s'esfumaria tan ràpidament i caracteritza el canvi de segle d'una manera molt bèstia. En el record, queden algunes tendes de discos com un espai de socialització que la crisi i els anys s'han encarregat d'esborrar del mapa.

Ho deixava caure al principi: fugint de l'exaltació mediàtica del bàndol constitucionalista, Jacques Prevert i algunes melodies tristes com les dels anuncis d'assegurances de vida m'han ocupat part d'aquests darrers dies. Això, i la lectura de «Vernon Subutex», on Virginie Despentes segueix la línia de punts que connecta el tancament d'una tenda de discos amb la precarietat, l'auge de l'extrema dreta i la deshumanització de la societat francesa. Hui que la música és un soroll ambiental de fons a ritme de reggaeton o dolçaina i s'imposa el «nacionalisme banal», com podem escapar d'aquesta atmosfera encegadora? Fent una fugida als paradisos artificials? ¿Optant per la triada sexe, drogues i rock & roll per als temps que venen? No estaria malament, són possibles solucions. Però davant la deriva ideològica, caldria tornar al punk malcarat, a les cançons de dos minuts i quatre acords com a proposta molt més d'acord amb els temps que venen i que casa a la perfecció amb capes gruixudes d'espanyolisme canyí i intolerància, i unes quantes gotes de cinisme i d'humor com a salvavides social.