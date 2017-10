Una ocasión de seguir progresando

No hace tanto tiempo, el Villarreal disputaba su anterior partido liguero fuera de casa ante el Getafe con la intención de consolidarse en la tabla, y aproximarse a los puestos europeo que tiene como objetivo final de la temporada. Pero todo el mundo conoce la historia. El naufragio en el Coliseum Alfonso Pérez supuso el despido fulminante de Fran Escribá, y volver a empezar con Javi Calleja en el banquillo.

Esta tarde, contra el Girona en Montelivi, el nuevo submarino afronta una situación similar. Antes del parón liguero, Calleja encadenó un empate europeo en casa del Maccabi Tel Aviv y logró una solvente victoria ante el Eibar en el Estadio de la Cerámica. Hoy puede situar a los amarillos en puestos de Europa League con un triunfo ante el equipo de Pablo Machín.

Como en Getafe, el duelo que se plantea es de doble filo. Sobre el papel, los amarillos cuentan con mayor potencial y los catalanes, recién ascendidos, están llamados a sufrir durante toda la temporada. Sólo han sumado un triunfo tras siete jornadas y, aunque en su último encuentro ante el Celta anotaron tres tantos, han mostrado problemas para anotar.

Pero los rojiblancos no tienen nada que perder, y pueden aprovechar las urgencias y las necesidades del Villarreal para dar la sorpresa. Calleja tendrá que mantener la concentración y la seguridad que ha mostrado el equipo en los dos anteriores duelos para no sufrir otro traspié imprevisto. Para ello podrá contar con prácticamente toda su plantilla. Más allá de las habituales bajas de Sergio Asenjo, Andrés Fernández y Bruno Soriano, sólo se queda fuera de la citación por lesión Rubén Semedo. El central portugués esta vez se queda en casa no por decisión técnico, sino por molestias en el cuádriceps de su pierna derecha.

Por lo demás, Calleja no ha citado por decisión técnica ni a Enes Ünal ni a Adrián Marín, que ha entrenado esta semana con el grupo. Con todo esto, el técnico amarillo apostará por un once muy reconocible. En la puerta estará Barbosa, mientras que la defensa deberían formarla Mario, Álvaro González, Víctor Ruiz y Jaume Costa. Aunque Ramiro ha vuelta a entrar en la citación, Rodri debería ocupar la posición de hombre libre por delante de los centrales.

Donde puede haber dudas es en la línea de tres, por detrás de los delanteros. Trigueros, Fornals, Castillejo y Soriano deben disputar las tres posiciones. Es muy posible que Fornals, como ante el Eibar, repita en la mediapunta. Trigueros debería caer a la derecha, aunque también está la opción de que el italiano Soriano juegue ahí. Finalmente, Castillejo cuenta con muchas papeletas para situarse en la banda izquierda.

Por delante, Bakambu y Sansone se perfilan como titulares. Bacca se aseguró esta semana el pasaporte mundialista con Colombia, y Calleja podría darle descanso. Un Bakambu en estado de gracia debería arrastrar a Sansone en la dupla ofensiva del conjunto castellonense.