PUIGDEMONT Y JUNQUERAS, PRESENTES EN CASTELLÓN

el bipartito se ha convertido en grupis de los miembros de Junts pel Sí. Son sus ídolos y así lo demuestran con cada decisión, con la que Marco y Brancal pretenden ser la marca blanca de Puigdemont y Junqueras. En el día de la Comunitat no sonó el himno regional ni el de España como denunció Ciudadanos. La decisión responde al ideario de los concejales de Compromís, que cada vez que tienen ocasión acuden a un acto pro independentista y hacen apología de la ilegalidad, y parece que también al de los socialistas, que han adoptado sus premisas nacionalistas. Sin embargo, ante las quejas ciudadanas, la alcaldesa acobardada echó la culpa al funcionario de turno. Debe ser que se ha dado cuenta de que los castellonenses y españoles ya se están hartando de los desprecios a los símbolos oficiales por parte de los nacionalistas y quienes les acompañan ciegamente. La segunda imitación a los independentistas catalanes en esta semana ha sido no querer celebrar la festividad de la Hispanidad. Ningún cargo de Compromís, tampoco de Castelló en Moviment, asistió a los actos del 12 de Octubre organizados por la Guardia Civil. Su ausencia muestra su rechazo a España y una provocación, dado el clima de tensión que vivimos 'per el procés'.

Siguiendo los pasos de sus ídolos catalanes, el bipartito pretende generar en Castellón el mismo clima de confrontación que se ha generado en Cataluña. Es la esencia de los nacionalismos: la ruptura, la separación y el odio. Y ya lo están consiguiendo. La muestra: el asalto al Ayuntamiento por parte de uno o varios individuos (no lo podemos saber porque no funcionaban las cámaras del consistorio por la negligencia del bipartito) para jalear la independencia.

Y es que declaraciones como la de la vicealcaldesa de Castellón en Zaragoza contrarias a nuestro marco democrático, alientan a quienes defienden la ilegalidad. Por esa irresponsabilidad reiterada, desde Ciudadanos hemos pedido a la vicealcaldesa que dimita. Su actitud y sus palabras en nada han ayudado a garantizar la convivencia en Castellón. Y el triste clima de confrontación tampoco hubiese sido tan palpable en las calles de nuestra ciudad en las últimas semanas si todos los grupos políticos hubiesen mostrado su respaldo unánime a la CE y a la ley, como pedía Ciudadanos. Pero lamentablemente ni Castelló en Moviment, ni Compromís ni PSOE quisieron alinearse con quienes defendemos las reglas de nuestra democracia por encima de quienes intentan romperla.

Y es que los miembros del equipo de Gobierno ha olvidado por completo que representan a toda la ciudad de Castellón, no sólo a sus votantes, y tienen que representar y representan con sus actuaciones, sus decisiones y sus declaraciones al 100% de los castellonenses. Los miembros del bipartito, como todos los ediles, acataron la Constitución y con ello prometieron cumplirla y hacerla cumplir. Una promesa que pisotean cuando reniegan de los símbolos oficiales, enarbolaban banderas anticonstitucionales o apoyan los golpes a nuestra democracia. A todos ellos les digo: La Constitución no sólo se acata para cobrar a fin de mes. Este Castellón mío, este Castellón nuestro, ay, ay.