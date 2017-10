TRACTE JUST

La legalitat i la justícia no sempre van lligades, ja que la primera és una qüestió de poder i la segona, de sentit comú. No és just el tracte que rebem els valencians i les valencianes per part del govern de Madrid. No és just que no ens paguen els diners que ens deuen després de dècades de discriminació. D'aquest finançament depén la nostra salut, la nostra educació, les ajudes que rebem, les nostres infraestructures i el nostre futur.

Aquest 9 d'Octubre, milers de persones van voler expressar a València el seu suport a la defensa dels nostres drets. Però una manifestació autoritzada en la qual només déien «Sí al valencià» va derivar en una injustícia més i un altre atac greu a la llibertat d'expressió. Grups d'ultradreta van insultar i agredir desenes de persones, davant la passivitat de la policia estatal. Només s'han produït quatre detencions -tardanes i per la pressió social- malgrat la violència dels atacs, palesa a les imatges que han recorregut els informatius. No és just que algú reba colps pel simple fet d'expressar el que pensa i defensar la justícia econòmica i social al seu territori. I tampoc sembla just que, a hores d'ara, el subdelegat del govern estatal no haja dimitit per ser incapaç de garantir la seguretat ciutadana. Moragues ha agafat model del seu cap, Mariano Rajoy.

Perquè tampoc sembla lògic que el president d'un govern no faça la més mínima autocrítica ni reconega errades amb vora 900 persones ferides durant la jornada del referèndum a Catalunya. Als ulls dels observadors internacionals i de qualsevol ciutadà defensor de les llibertats nacionals i la democràcia (ben entesa, no la pretesa), els antiavalots van vulnerar drets fonamentals, com el d'autodeterminació i el d'expressar-se lliurement.

En la mesura en què els drets humans són el referent de la justícia, el que és just és més important que el que és legal i, per tant, les lleis s'han d'adequar al que és just. No és just que es poguera canviar la Constitució per a pagar diners destinats a rescatar els bancs (60.000 milions d'euros dels quals, per cert, no tornaran) i no per ajudar la ciutadania. Ja és hora de revisar-ne el text, després de quasi quatre dècades de vigència. És moment en què el model polític evolucione cap a una autèntica democràcia que fomente espais de participació entre la població.

Ens enorgullim de la nostra identitat i no volem que la marginació que patim des de fa dècades i el tracte injust que rebem es perllonguen més. És necessari obrir espais plurals de diàleg per tal d'avançar cap a un nou model territorial de l'Estat més just, una Constitució al servei de la ciutadania i un govern que tracte per igual a totes les persones.

Però el que sembla més necessari és que aquest debat siga plural i represente tota la societat. No oblidem que aquest conflicte (que ha quedat en res i només ha servit per a fracturar i dividir la població) ha estat dirigit per dos partits de dreta que han basat la defensa de les seues posicions en l'enfrontament amb els altres. Les formacions d'esquerra tenim molt de sentit comú a aportar per fer justa la justícia.