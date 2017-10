Segorbe pide celeridad e implicación al Consell para construir la nueva residencia

El alcalde de Segorbe, Rafael Magdalena, y la concejala de Bienestar Social, Yolanda Sebastián han exigido al Consell que lleve a cabo uno de sus compromisos con la ciudad y comience a trabajar para que Segorbe cuente, «cuanto antes mejor» con una nueva residencia para la tercera edad. Así se lo expusieron a la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Helena Ferrando, en una reunión en la que reivindicaron la necesidad de actuar «con inmediatez» y ampliar el número de plazas públicas de residencia para personas mayores, bien con la construcción de un nuevo edificio o con la ampliación de la actual».

Y es que, además de uno de los compromisos electorales más destacados que el PSPV llevó en su programa, la construcción de la residencia se ha convertido en Segorbe en una necesidad que, por el momento, parece ser que tardará en llegar, a pesar de que el equipo de gobierno lleva varios meses buscando ubicación y emplazamiento para la misma. Así las cosas, el consistorio barajó en su día como emplazamiento su construcción en el garaje Aragón o en el edificio de las viviendas de los Camineros, aunque nunca se llegó a hacer oficial. Tal como explicó ayer el alcalde «antes de que acabe el mes está previsto que el arquitecto municipal se reúna con los técnicos de la conselleria y se estudien las distintas posibilidades de ubicación que desde el ayuntamiento planteamos». En total, concretó Magdalena, «son cuatro las propuestas con soluciones técnicas distintas las que plantearemos, para que nos digan cuál es la más viable y cuál se va a apoyar».



Sin vistas al presupuesto de 2018

El alcalde, quien no quiso ser más explícito acerca de estas cuatro propuestas, argumentó que «ya nosotros nos volveremos a reunir en noviembre y retomar el tema, aunque no creo que de cara a los presupuestos de 2018 se cuente con una partida presupuestaria para ello». Así las cosas, el primer edil no se quiso aventurar a dar una previsión de cuándo Segorbe contará con una nueva residencia «ya que, diga lo que diga, sería un deseo más que un dato real, pero antes de que acabe este mandato esperamos que, por lo menos, el tema esté totalmente atado, y si se ha podido empezar a construir, mejor».

En cifras, desglosaron ayer desde el consistorio, la comarca del Palancia tiene un porcentaje del 23,6% de personas de edad igual o superior a los 65 años, «un número muy superior a la media nacional, que se encuentra en el 18,5%».