Toni Ten: «Somos el equipo que más balones pierde en la categoría»

El TAU Castelló cayó derrotado ante el filial del FC Barcelona Lassa por 80-90. El técnico del equipo castellonense, Toni Ten, se mostró bastante decepcionado al finalizar el encuentro y lamentó los errores que se están cometiendo desde el inicio de la temporada: «Concedemos muchos rebotes ofensivos, fallamos muchos tiros liberados, cometemos muchas faltas tontas y, además, estamos jugando con un nivel de pérdidas excesivo. De hecho, somos el equipo que más balones pierde en la categoría».

Asimismo, Ten aseguró que tanto los jugadores como el cuerpo técnico «estamos tocados, porque el esfuerzo a diario es bueno, pero no nos salen las cosas en los partidos. Y esos errores nos hacen ser difícilmente competitivos». No obstante, a pesar de la derrota, el entrenador ondense también destacó la actitud del conjunto durante la segunda parte del encuentro: «Hemos defendido y hemos estado en partido hasta el final. El final ha sido suerte con ese triple de Chema desde medio campo, pero en la prórroga creo que han sido determinantes la convicción de Dedovic y la quinta falta de Gatell». Un Edu Gatell que «es muy importante para nosotros por el trabajo defensivo que realiza y por la energía que tiene».