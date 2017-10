Carlos Sabater tiene el récord de imbatibilidad del Borriol a 33 minutos

Carlos Sabater, portero del Borriol, está a 33 minutos de batir el récord de imbatibilidad del Borriol Tercera División. En la actualidad, suma 318 minutos sin que su equipo haya visto perforada su portría. El récord en esta categoría lo tiene el joven arquero rumano Eddy Miculescu desde la temporada 2013-14 en la que logró mantener su portal sin encajar un gol durante 350 minutos.

En la actualidad Carlos Sabater ha dejado la portería a cero ante el Paterna (0-0), Buñol (0-2), Elche Ilicitano (0-0), y su último gol lo encajó en el campo del Alzira en el minuto 42 anotado por Christian Herrera. Hace cuatro años el equipo de la Plana Alta no encajó ante el Orihuela (2-0), Villarreal C (0-0) y Pinoso (2-0), hasta que en el campo del Cullera Edu López, de penalti, le marcó al Borriol en el minuto 80 (2-1).